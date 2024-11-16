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Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ
Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ - РИА Новости, 16.11.2024
Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ
Депутат Верховной рады Александр Дубинский подал в ЕСПЧ иск к Украине, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:32
2024-11-16T17:32
2024-11-16T20:10
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александр дубинский
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский подал в ЕСПЧ иск к Украине, об этом он заявил в Telegram-канале. "Подал иск против Украины Зеленского в Европейский суд по правам человека. За 365 дней в СИЗО со мной провели всего одно следственное действие — допрос, на котором я сам настоял", — написал Дубинский. Он пояснил, что остальные "следственные действия" свелись к двум ночам избиений, во время которых ему сломали два ребра. По словам депутата, дело о пытках удалось возбудить лишь спустя год, но по этому процессу полное бездействие. Дубинский подчеркнул, что ему пришлось обратиться в ЕСПЧ, поскольку он исчерпал все мыслимые юридические возможности для защиты своих прав на Украине, где "все суды подчиняются власти узурпаторов".Парламентарий подчеркнул, что действия силовиков можно расценивать как прямое политическое преследование с применением пыток с целью заставить прекратить политическую деятельность и отказаться от ранее данных показаний о связи Зеленского и Ермака с травлей Байдена.При этом, утверждает Дубинский, эти показания свидетельствуют об очередном вмешательстве офиса президента и руководства правящей фракции в Раде в выборы в США.
https://ria.ru/20241116/merkuris-1984166221.html
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в мире, украина, александр дубинский, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Украина, Александр Дубинский, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ
Депутат Рады Дубинский заявил, что подал иск против Украины в ЕСПЧ
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский подал в ЕСПЧ иск к Украине, об этом он заявил в Telegram-канале.
"Подал иск против Украины Зеленского в Европейский суд
по правам человека. За 365 дней в СИЗО со мной провели всего одно следственное действие — допрос, на котором я сам настоял", — написал Дубинский.
Он пояснил, что остальные "следственные действия" свелись к двум ночам избиений, во время которых ему сломали два ребра. По словам депутата, дело о пытках удалось возбудить лишь спустя год, но по этому процессу полное бездействие. Дубинский подчеркнул, что ему пришлось обратиться в ЕСПЧ, поскольку он исчерпал все мыслимые юридические возможности для защиты своих прав на Украине, где "все суды подчиняются власти узурпаторов".
Парламентарий подчеркнул, что действия силовиков можно расценивать как прямое политическое преследование с применением пыток с целью заставить прекратить политическую деятельность и отказаться от ранее данных показаний о связи Зеленского и Ермака с травлей Байдена.
При этом, утверждает Дубинский, эти показания свидетельствуют об очередном вмешательстве офиса президента и руководства правящей фракции в Раде в выборы в США.