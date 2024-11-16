https://ria.ru/20241116/gololed-1984107594.html

Врач дал совет, как избежать переломов в гололед

Врач дал совет, как избежать переломов в гололед - РИА Новости, 16.11.2024

Врач дал совет, как избежать переломов в гололед

Высокие ботинки с фиксацией голеностопа помогут избежать растяжений и переломов в гололед, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T03:57

2024-11-16T03:57

2024-11-16T03:57

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Высокие ботинки с фиксацией голеностопа помогут избежать растяжений и переломов в гололед, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев. "В период гололеда лучше выбирать высокие ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Даже если человек поскользнётся или упадет, такая обувь поможет избежать растяжений и переломов", - сказал он. Пожилым людям, которые находятся в группе риска по падениям и переломам в осенне-зимний период, врачи ранее рекомендовали выбирать обувь с нескользящей подошвой, прикрепить острый наконечник к трости и использовать бедренные протекторы, если падения уже случались. Как сообщала главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева, почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет по крайней мере один раз в год переносят падения, при этом каждый второй человек старше 85 лет после падения теряет способность к самостоятельному передвижению.

https://ria.ru/20241110/peskov-1982932584.html

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