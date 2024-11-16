Рейтинг@Mail.ru
ЕС готов к отключениям поставок российского газа, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 16.11.2024 (обновлено: 18:00 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/gaz-1984173647.html
ЕС готов к отключениям поставок российского газа, заявила фон дер Ляйен
ЕС готов к отключениям поставок российского газа, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 16.11.2024
ЕС готов к отключениям поставок российского газа, заявила фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила в сети X, что Евросоюз готов к отключениям поставок из... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:50
2024-11-16T18:00
специальная военная операция на украине
экономика
австрия
россия
германия
урсула фон дер ляйен
карл нехаммер
omv
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила в сети X, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России. "Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены", - написала фон дер Ляйен. Она также сообщила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза. Ранее австрийский регулятор E-Control сообщил, что энергетическая компания OMV с 6 утра субботы (8.00 мск) перестала получать газ от российского "Газпрома". По данным регулятора, прекращение поставок газа не повлияло на цены на газ в Австрии и снабжение клиентов. Также сообщается, что газ продолжает поступать в Австрию от других поставщиков. Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с 16 ноября. Ранее 13 ноября OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок. В связи с создавшейся ситуацией канцлер Австрии в пятницу вечером обратился к нации, заявив, что страна готовилась к прекращению поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, газохранилища страны заполнены более чем на 90% и значительных колебаний цен произойти не должно.
https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html
https://ria.ru/20241108/spg-1982770784.html
австрия
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, австрия, россия, германия, урсула фон дер ляйен, карл нехаммер, omv, газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии, природный газ, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Австрия, Россия, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Карл Нехаммер, OMV, Газпром, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Природный газ, Евросоюз
ЕС готов к отключениям поставок российского газа, заявила фон дер Ляйен

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к отключениям поставок газа из РФ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила в сети X, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России.
"Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены", - написала фон дер Ляйен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Страна-бензоколонка — это звучит гордо!
28 сентября, 08:00
Она также сообщила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза.
Ранее австрийский регулятор E-Control сообщил, что энергетическая компания OMV с 6 утра субботы (8.00 мск) перестала получать газ от российского "Газпрома". По данным регулятора, прекращение поставок газа не повлияло на цены на газ в Австрии и снабжение клиентов. Также сообщается, что газ продолжает поступать в Австрию от других поставщиков.
Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с 16 ноября. Ранее 13 ноября OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок.
В связи с создавшейся ситуацией канцлер Австрии в пятницу вечером обратился к нации, заявив, что страна готовилась к прекращению поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, газохранилища страны заполнены более чем на 90% и значительных колебаний цен произойти не должно.
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Эксперт оценил шансы Европы заменить российский СПГ на американский
8 ноября, 22:30
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаАвстрияРоссияГерманияУрсула фон дер ЛяйенКарл НехаммерOMVГазпромЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииПриродный газЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала