https://ria.ru/20241116/gaz-1984173647.html

ЕС готов к отключениям поставок российского газа, заявила фон дер Ляйен

ЕС готов к отключениям поставок российского газа, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 16.11.2024

ЕС готов к отключениям поставок российского газа, заявила фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила в сети X, что Евросоюз готов к отключениям поставок из... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:50

2024-11-16T17:50

2024-11-16T18:00

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила в сети X, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России. "Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены", - написала фон дер Ляйен. Она также сообщила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза. Ранее австрийский регулятор E-Control сообщил, что энергетическая компания OMV с 6 утра субботы (8.00 мск) перестала получать газ от российского "Газпрома". По данным регулятора, прекращение поставок газа не повлияло на цены на газ в Австрии и снабжение клиентов. Также сообщается, что газ продолжает поступать в Австрию от других поставщиков. Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с 16 ноября. Ранее 13 ноября OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок. В связи с создавшейся ситуацией канцлер Австрии в пятницу вечером обратился к нации, заявив, что страна готовилась к прекращению поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, газохранилища страны заполнены более чем на 90% и значительных колебаний цен произойти не должно.

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https://ria.ru/20241108/spg-1982770784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, австрия, россия, германия, урсула фон дер ляйен, карл нехаммер, omv, газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии, природный газ, евросоюз