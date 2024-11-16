https://ria.ru/20241116/dagestan-1984155678.html

Источник сообщил об аресте сына экс-главы Сергокалинского района

Источник сообщил об аресте сына экс-главы Сергокалинского района - РИА Новости, 16.11.2024

Источник сообщил об аресте сына экс-главы Сергокалинского района

Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана и брат ликвидированного террориста Адилпаша Омаров задержан и арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:05

2024-11-16T15:05

2024-11-16T15:12

происшествия

сергокалинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана и брат ликвидированного террориста Адилпаша Омаров задержан и арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Ранее следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило о задержании жителя республики по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (честь 4 статьи 159 УК РФ). В субботу суд по ходатайству следствия арестовал его на два месяца."Подозреваемый Адилпаша Омаров – сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и брат ликвидированного 23 июня Османа Омарова*", – сказал источник.По версии следствия, двое бывших сотрудников управления Россельхознадзора по Дагестану в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя (Омарова) на государственную должность в ведомстве для незаконного получения заработной платы. Всего с 2020 по 2024 год они похитили более 2,2 миллиона рублей.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман*.Магомед Омаров в настоящее время находится под следствием по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. В начале октября ему продлили арест до 5 декабря. Позже его супруга была задержана и отправлена под домашний арест по подозрению в растрате и служебном подлоге, будучи заведующей детским садом.* Внесен в перечень террористов в России по данным Росфинмониторинга

https://ria.ru/20240709/boeviki-1958571982.html

https://ria.ru/20240627/dagestan-1955960277.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергокалинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика дагестан, су ск по республике дагестан