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Источник сообщил об аресте сына экс-главы Сергокалинского района - РИА Новости, 16.11.2024
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15:05 16.11.2024 (обновлено: 15:12 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/dagestan-1984155678.html
Источник сообщил об аресте сына экс-главы Сергокалинского района
Источник сообщил об аресте сына экс-главы Сергокалинского района - РИА Новости, 16.11.2024
Источник сообщил об аресте сына экс-главы Сергокалинского района
Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана и брат ликвидированного террориста Адилпаша Омаров задержан и арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:05
2024-11-16T15:12
происшествия
сергокалинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика дагестан
су ск по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана и брат ликвидированного террориста Адилпаша Омаров задержан и арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.Ранее следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило о задержании жителя республики по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (честь 4 статьи 159 УК РФ). В субботу суд по ходатайству следствия арестовал его на два месяца."Подозреваемый Адилпаша Омаров – сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и брат ликвидированного 23 июня Османа Омарова*", – сказал источник.По версии следствия, двое бывших сотрудников управления Россельхознадзора по Дагестану в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя (Омарова) на государственную должность в ведомстве для незаконного получения заработной платы. Всего с 2020 по 2024 год они похитили более 2,2 миллиона рублей.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман*.Магомед Омаров в настоящее время находится под следствием по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. В начале октября ему продлили арест до 5 декабря. Позже его супруга была задержана и отправлена под домашний арест по подозрению в растрате и служебном подлоге, будучи заведующей детским садом.* Внесен в перечень террористов в России по данным Росфинмониторинга
https://ria.ru/20240709/boeviki-1958571982.html
https://ria.ru/20240627/dagestan-1955960277.html
сергокалинский район
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происшествия, сергокалинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика дагестан, су ск по республике дагестан
Происшествия, Сергокалинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
Источник сообщил об аресте сына экс-главы Сергокалинского района

Брата ликвидированного в Дагестане террориста Омарова задержали за мошенничество

© СоцсетиСыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Кадр видео
Сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Соцсети
Сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Кадр видео
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана и брат ликвидированного террориста Адилпаша Омаров задержан и арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Ранее следственное управление СК РФ по Дагестану сообщило о задержании жителя республики по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (честь 4 статьи 159 УК РФ). В субботу суд по ходатайству следствия арестовал его на два месяца.
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"Подозреваемый Адилпаша Омаров – сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и брат ликвидированного 23 июня Османа Омарова*", – сказал источник.
По версии следствия, двое бывших сотрудников управления Россельхознадзора по Дагестану в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя (Омарова) на государственную должность в ведомстве для незаконного получения заработной платы. Всего с 2020 по 2024 год они похитили более 2,2 миллиона рублей.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман*.
Магомед Омаров в настоящее время находится под следствием по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. В начале октября ему продлили арест до 5 декабря. Позже его супруга была задержана и отправлена под домашний арест по подозрению в растрате и служебном подлоге, будучи заведующей детским садом.
* Внесен в перечень террористов в России по данным Росфинмониторинга
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ПроисшествияСергокалинский районСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика ДагестанСУ СК по республике Дагестан
 
 
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