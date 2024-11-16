Источник сообщил об аресте сына экс-главы Сергокалинского района
Брата ликвидированного в Дагестане террориста Омарова задержали за мошенничество
© СоцсетиСыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Кадр видео
© Соцсети
Сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 ноя - РИА Новости. Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана и брат ликвидированного террориста Адилпаша Омаров задержан и арестован по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Подозреваемый Адилпаша Омаров – сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и брат ликвидированного 23 июня Османа Омарова*", – сказал источник.
По версии следствия, двое бывших сотрудников управления Россельхознадзора по Дагестану в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя (Омарова) на государственную должность в ведомстве для незаконного получения заработной платы. Всего с 2020 по 2024 год они похитили более 2,2 миллиона рублей.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман*.
Магомед Омаров в настоящее время находится под следствием по обвинению в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой. В начале октября ему продлили арест до 5 декабря. Позже его супруга была задержана и отправлена под домашний арест по подозрению в растрате и служебном подлоге, будучи заведующей детским садом.
* Внесен в перечень террористов в России по данным Росфинмониторинга