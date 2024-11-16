https://ria.ru/20241116/ates-1984183034.html
Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин
Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.11.2024
Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году состоится в Китае, передает агентство... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T19:21
2024-11-16T19:21
2024-11-16T19:24
в мире
китай
перу
си цзиньпин
саммит атэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979285615_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_329a8ff16d6fb0527a53c7c7b52d0fda.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году состоится в Китае, передает агентство Синьхуа."Китай примет у себя встречу экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин", - говорится в публикации.В Перу проходит неделя лидеров АТЭС.
https://ria.ru/20241116/ates-1984176371.html
китай
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979285615_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_45bfef7d269e521986c3a1b870f70664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, перу, си цзиньпин, саммит атэс
В мире, Китай, Перу, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: в 2026 году встреча лидеров АТЭС состоится в Китае