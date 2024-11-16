https://ria.ru/20241116/ates-1984183034.html

Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин

Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.11.2024

Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году состоится в Китае, передает агентство... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T19:21

2024-11-16T19:21

2024-11-16T19:24

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си цзиньпин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году состоится в Китае, передает агентство Синьхуа."Китай примет у себя встречу экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин", - говорится в публикации.В Перу проходит неделя лидеров АТЭС.

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китай

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в мире, китай, перу, си цзиньпин, саммит атэс