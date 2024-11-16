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Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.11.2024
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19:21 16.11.2024 (обновлено: 19:24 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/ates-1984183034.html
Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин
Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 16.11.2024
Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году состоится в Китае, передает агентство... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T19:21
2024-11-16T19:24
в мире
китай
перу
си цзиньпин
саммит атэс
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году состоится в Китае, передает агентство Синьхуа."Китай примет у себя встречу экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин", - говорится в публикации.В Перу проходит неделя лидеров АТЭС.
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в мире, китай, перу, си цзиньпин, саммит атэс
В мире, Китай, Перу, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
Следующая встреча лидеров АТЭС состоится в Китае, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: в 2026 году встреча лидеров АТЭС состоится в Китае

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году состоится в Китае, передает агентство Синьхуа.
"Китай примет у себя встречу экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин", - говорится в публикации.
В Перу проходит неделя лидеров АТЭС.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Байден не приехал на саммит АТЭС в Перу
Вчера, 18:17
 
В миреКитайПеруСи ЦзиньпинСаммит АТЭС
 
 
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