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Байден не приехал на саммит АТЭС в Перу

Байден не приехал на саммит АТЭС в Перу - РИА Новости, 16.11.2024

Байден не приехал на саммит АТЭС в Перу

Президент США Джо Байден не приехал к началу второго дня саммита АТЭС в Перу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T18:17

2024-11-16T18:17

2024-11-16T19:05

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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не приехал к началу второго дня саммита АТЭС в Перу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября проведут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) третью и, вероятно, последнюю очную встречу за политическую карьеру американского лидера. Президент Перу Дина Болуарте встречала всех 21 руководителей делегаций экономик, включая вице-премьера РФ Алексея Оверчука и премьера Канады Джастина Трюдо. Последним прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Затем начался финальный круглый стол лидеров, однако кресло президента США осталось пустым. Позднее на пустующее кресло Байдена сел заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономике Далип Сингх, которого многие СМИ называют "архитектором санкций против России".Интересно, что в состав делегации США на саммит АТЭС входит 600 военных, в том числе морпехи, которые ходят в бронежилетах по саммиту и сопровождают членов делегации. США также перегнали в Перу накануне саммита вертолеты и самолёты.

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