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Страны АТЭС обеспокоены протекционизмом, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.11.2024
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03:28 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/ates-1984106576.html
Страны АТЭС обеспокоены протекционизмом, заявил Оверчук
Страны АТЭС обеспокоены протекционизмом, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.11.2024
Страны АТЭС обеспокоены протекционизмом, заявил Оверчук
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсуждает трансформацию мира, участники АТЭС обеспокоены фрагментацией мировой экономики и... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T03:28
2024-11-16T03:28
россия
алексей оверчук
атэс
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсуждает трансформацию мира, участники АТЭС обеспокоены фрагментацией мировой экономики и протекционизмом, хотя все понимают, что решение вопросов глобальной повестки требует скоординированных действий, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Закончилась первая дискуссия саммита лидеров АТЭС. Она проходила в формате круглого стола. Лидеры высказывали идеи и мысли относительно современного состояния экономики и в регионе, и глобально. Все понимают, что сегодня мир переживает очень большую трансформацию, которая вызвана большим количеством факторов. И это, с одной стороны, создает неопределенность, а с другой - требует от всех скоординированности действий в решении тех вопросов глобальной повестки, которые стоят перед миром", - заявил Оверчук журналистам по итогам первого дня саммита, на котором вице-премьер возглавляет российскую делегацию. По его словам, участники саммита большое внимание уделили идущей в мире экономической фрагментации. "Все это наблюдают. Очень большая обеспокоенность высказывалась тем, что экономики начинают защищаться одна от другой, вводятся протекционистские меры, и это, в свою очередь, приводит к разрыву сложившихся глобальных цепочек создания стоимости. Это отражается на эффективности экономик, производительности труда, и приводит к тому, что усиливается расслоение между богатыми и бедными", - рассказал Оверчук. В этой связи лидеры стран АТЭС высказывали большую обеспокоенность. "Дискуссия строилась в значительной степени вокруг того, как преимущества, которые дает глобализации, могут использоваться для роста благосостояния людей в экономиках АТЭС. На протяжении десятилетий экономической глобализации мир наблюдал рост богатства, но это богатство концентрировалось у крупнейших компаний, которые были бенефициарами этих процессов, и обычным людям доставалось очень мало", - констатировал Оверчук. По его словам, на саммите говорилось также о том, что возникают новые площадки, в том числе БРИКС, на которых в режиме диалога равных могут решаться стоящие сегодня перед миром проблемы. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, алексей оверчук, атэс, брикс
Россия, Алексей Оверчук, АТЭС, БРИКС
Страны АТЭС обеспокоены протекционизмом, заявил Оверчук

Оверчук заявил об обеспокоенности АТЭС из-за фрагментации мировой экономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВице-премьер Алексей Оверчук
Вице-премьер Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вице-премьер Алексей Оверчук. Архивное фото
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсуждает трансформацию мира, участники АТЭС обеспокоены фрагментацией мировой экономики и протекционизмом, хотя все понимают, что решение вопросов глобальной повестки требует скоординированных действий, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Закончилась первая дискуссия саммита лидеров АТЭС. Она проходила в формате круглого стола. Лидеры высказывали идеи и мысли относительно современного состояния экономики и в регионе, и глобально. Все понимают, что сегодня мир переживает очень большую трансформацию, которая вызвана большим количеством факторов. И это, с одной стороны, создает неопределенность, а с другой - требует от всех скоординированности действий в решении тех вопросов глобальной повестки, которые стоят перед миром", - заявил Оверчук журналистам по итогам первого дня саммита, на котором вице-премьер возглавляет российскую делегацию.
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По его словам, участники саммита большое внимание уделили идущей в мире экономической фрагментации.
"Все это наблюдают. Очень большая обеспокоенность высказывалась тем, что экономики начинают защищаться одна от другой, вводятся протекционистские меры, и это, в свою очередь, приводит к разрыву сложившихся глобальных цепочек создания стоимости. Это отражается на эффективности экономик, производительности труда, и приводит к тому, что усиливается расслоение между богатыми и бедными", - рассказал Оверчук.
В этой связи лидеры стран АТЭС высказывали большую обеспокоенность.
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"Дискуссия строилась в значительной степени вокруг того, как преимущества, которые дает глобализации, могут использоваться для роста благосостояния людей в экономиках АТЭС. На протяжении десятилетий экономической глобализации мир наблюдал рост богатства, но это богатство концентрировалось у крупнейших компаний, которые были бенефициарами этих процессов, и обычным людям доставалось очень мало", - констатировал Оверчук.
По его словам, на саммите говорилось также о том, что возникают новые площадки, в том числе БРИКС, на которых в режиме диалога равных могут решаться стоящие сегодня перед миром проблемы.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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