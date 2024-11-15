Рейтинг@Mail.ru
Татарстан и банк "Уралсиб" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:02 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/uralsib-1984034466.html
Татарстан и банк "Уралсиб" подписали соглашение о сотрудничестве
Татарстан и банк "Уралсиб" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 15.11.2024
Татарстан и банк "Уралсиб" подписали соглашение о сотрудничестве
Республика Татарстан и банк "Уралсиб" будут совместно работать над реализацией национальных проектов и региональных программ, способствующих формированию... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:02
2024-11-15T17:02
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
евгений коган
уралсиб (финансовая корпорация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578036162_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_2f0e9ee9252fa7daa8aba5066260ff07.jpg
КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Республика Татарстан и банк "Уралсиб" будут совместно работать над реализацией национальных проектов и региональных программ, способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата в республике, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между банком и республикой было подписано в пятницу в рамках II международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "Подписи под документом поставили раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов и президент банка "Уралсиб" Евгений Коган", - говорится в сообщении. Как отмечается, соглашение направлено на взаимодействие и совместную работу по реализации приоритетных национальных, федеральных, отраслевых и региональных проектов и программ, которые способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата в Татарстане, повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, а также росту уровня благосостояния населения. Банк "Уралсиб" работает в Татарстане с 2007 года. Отделения банка открыты в трех городах республики. Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 13-15 ноября. В нем участвуют представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая.
https://ria.ru/20241112/minullina-1983332543.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578036162_68:58:2581:1943_1920x0_80_0_0_3baa2a699c0cfbcc4702609a7beb05c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), евгений коган, уралсиб (финансовая корпорация)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Евгений Коган, Уралсиб (финансовая корпорация)

Татарстан и банк "Уралсиб" подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение банка "Уралсиб"
Отделение банка Уралсиб - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Отделение банка "Уралсиб". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Республика Татарстан и банк "Уралсиб" будут совместно работать над реализацией национальных проектов и региональных программ, способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата в республике, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве между банком и республикой было подписано в пятницу в рамках II международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
"Подписи под документом поставили раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов и президент банка "Уралсиб" Евгений Коган", - говорится в сообщении.
Как отмечается, соглашение направлено на взаимодействие и совместную работу по реализации приоритетных национальных, федеральных, отраслевых и региональных проектов и программ, которые способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата в Татарстане, повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, а также росту уровня благосостояния населения.
Банк "Уралсиб" работает в Татарстане с 2007 года. Отделения банка открыты в трех городах республики.
Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 13-15 ноября. В нем участвуют представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Глава АИР: "Ростки" дают синергетический эффект партнерству России и Китая
12 ноября, 16:25
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Евгений КоганУралсиб (финансовая корпорация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала