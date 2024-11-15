https://ria.ru/20241115/uralsib-1984034466.html
Татарстан и банк "Уралсиб" подписали соглашение о сотрудничестве
Татарстан и банк "Уралсиб" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 15.11.2024
Татарстан и банк "Уралсиб" подписали соглашение о сотрудничестве
Республика Татарстан и банк "Уралсиб" будут совместно работать над реализацией национальных проектов и региональных программ, способствующих формированию... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:02
2024-11-15T17:02
2024-11-15T17:02
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
евгений коган
уралсиб (финансовая корпорация)
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Республика Татарстан и банк "Уралсиб" будут совместно работать над реализацией национальных проектов и региональных программ, способствующих формированию благоприятного инвестиционного климата в республике, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между банком и республикой было подписано в пятницу в рамках II международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "Подписи под документом поставили раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов и президент банка "Уралсиб" Евгений Коган", - говорится в сообщении. Как отмечается, соглашение направлено на взаимодействие и совместную работу по реализации приоритетных национальных, федеральных, отраслевых и региональных проектов и программ, которые способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата в Татарстане, повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, а также росту уровня благосостояния населения. Банк "Уралсиб" работает в Татарстане с 2007 года. Отделения банка открыты в трех городах республики. Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 13-15 ноября. В нем участвуют представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая.
https://ria.ru/20241112/minullina-1983332543.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), евгений коган, уралсиб (финансовая корпорация)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Евгений Коган, Уралсиб (финансовая корпорация)