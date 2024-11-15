Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT
NYT: украинцы опасаются, что с победой Трампа Киев пойдет на уступки Москве
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинцы опасаются, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придёт к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России, пишет газета New York Times.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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"Когда стало ясно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах, настроения в украинских социальных сетях... стали крайне негативными... Люди говорили, что война, фактически, закончилась. Трамп остановит всю американскую военную помощь, и Украина будет вынуждена уступить большие участки территории президенту России Владимиру Путину", - пишет газета.
Газета также отмечает усталость украинцев, в том числе то, что многие в ВСУ не уходили в отпуск уже много месяцев. Кроме того, газета подчёркивает приближение холодов, а перспективы Украины на зиму обозначены как "мрачные", поскольку большое число электростанций было разрушено.
Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.