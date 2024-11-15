https://ria.ru/20241115/ukraina-1983973854.html

Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT

Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT - РИА Новости, 15.11.2024

Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT

Украинцы опасаются, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придёт к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:23

2024-11-15T14:23

2024-11-15T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинцы опасаются, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придёт к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России, пишет газета New York Times. Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Когда стало ясно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах, настроения в украинских социальных сетях... стали крайне негативными... Люди говорили, что война, фактически, закончилась. Трамп остановит всю американскую военную помощь, и Украина будет вынуждена уступить большие участки территории президенту России Владимиру Путину", - пишет газета. Газета также отмечает усталость украинцев, в том числе то, что многие в ВСУ не уходили в отпуск уже много месяцев. Кроме того, газета подчёркивает приближение холодов, а перспективы Украины на зиму обозначены как "мрачные", поскольку большое число электростанций было разрушено. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983846309.html

https://ria.ru/20241115/bouz-1983920879.html

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, сша