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Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983973854.html
Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT
Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT - РИА Новости, 15.11.2024
Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT
Украинцы опасаются, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придёт к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:23
2024-11-15T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинцы опасаются, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придёт к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России, пишет газета New York Times. Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. "Когда стало ясно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах, настроения в украинских социальных сетях... стали крайне негативными... Люди говорили, что война, фактически, закончилась. Трамп остановит всю американскую военную помощь, и Украина будет вынуждена уступить большие участки территории президенту России Владимиру Путину", - пишет газета. Газета также отмечает усталость украинцев, в том числе то, что многие в ВСУ не уходили в отпуск уже много месяцев. Кроме того, газета подчёркивает приближение холодов, а перспективы Украины на зиму обозначены как "мрачные", поскольку большое число электростанций было разрушено. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983846309.html
https://ria.ru/20241115/bouz-1983920879.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024, США
Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT

NYT: украинцы опасаются, что с победой Трампа Киев пойдет на уступки Москве

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинцы опасаются, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придёт к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России, пишет газета New York Times.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО
14 ноября, 21:16
"Когда стало ясно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах, настроения в украинских социальных сетях... стали крайне негативными... Люди говорили, что война, фактически, закончилась. Трамп остановит всю американскую военную помощь, и Украина будет вынуждена уступить большие участки территории президенту России Владимиру Путину", - пишет газета.
Газета также отмечает усталость украинцев, в том числе то, что многие в ВСУ не уходили в отпуск уже много месяцев. Кроме того, газета подчёркивает приближение холодов, а перспективы Украины на зиму обозначены как "мрачные", поскольку большое число электростанций было разрушено.
Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
На Западе жестко отреагировали на "шантаж" Зеленского
Вчера, 12:13
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Отсчет пошел: Трамп жестоко отомстит Киеву за все
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024США
 
 
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