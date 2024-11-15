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Politico рассказала, за что Зеленский будет винить Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
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13:23 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983945745.html
Politico рассказала, за что Зеленский будет винить Трампа
Politico рассказала, за что Зеленский будет винить Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
Politico рассказала, за что Зеленский будет винить Трампа
Украина в случае урегулирования конфликта по инициативе победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет винить его за нарушенные обещания Запада,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:23
2024-11-15T13:23
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украина в случае урегулирования конфликта по инициативе победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет винить его за нарушенные обещания Запада, потерю Донбасса и Крыма, пишет издание Politico. "Если ему (Трампу - ред.) удастся, европейские лидеры и американские агрессивно настроенные политики получат алиби... Владимир Зеленский получит прикрытие от украинских солдат с фронта, которые, скорее всего, будут злы. Они будут винить его за нарушенные обещания, за потерю Донбасса и... Крыма, потому что это потребуется для заключения сделки. Это и согласие в том, что Украина не будет вступать в НАТО", - говорится в материале. Авторы полагают, что такой способ урегулирования подорвет доверие к Западу, но называют это неудивительным после того, как западные страны не смогли задать Киеву сложные вопросы перед обещание помощи, не обозначили красные линии, а также на протяжении десятилетий сокращали военные силы и производство вооружений. Однако, как отмечает Politico со ссылкой на знакомого с позицией Зеленского и его окружения, Киев понимает, что альтернативы подобному варианту урегулирования нет. Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241108/tramp-1982569672.html
https://ria.ru/20241108/ustupki-1982766759.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, politico, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Politico, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Politico рассказала, за что Зеленский будет винить Трампа

Politico: Украина будет винить Трампа за нарушенные обещания Запада

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украина в случае урегулирования конфликта по инициативе победившего на выборах президента США Дональда Трампа будет винить его за нарушенные обещания Запада, потерю Донбасса и Крыма, пишет издание Politico.
"Если ему (Трампу - ред.) удастся, европейские лидеры и американские агрессивно настроенные политики получат алиби... Владимир Зеленский получит прикрытие от украинских солдат с фронта, которые, скорее всего, будут злы. Они будут винить его за нарушенные обещания, за потерю Донбасса и... Крыма, потому что это потребуется для заключения сделки. Это и согласие в том, что Украина не будет вступать в НАТО", - говорится в материале.
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Авторы полагают, что такой способ урегулирования подорвет доверие к Западу, но называют это неудивительным после того, как западные страны не смогли задать Киеву сложные вопросы перед обещание помощи, не обозначили красные линии, а также на протяжении десятилетий сокращали военные силы и производство вооружений.
Однако, как отмечает Politico со ссылкой на знакомого с позицией Зеленского и его окружения, Киев понимает, что альтернативы подобному варианту урегулирования нет.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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