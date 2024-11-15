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У Трампа нет плана по Украине, пишет Politico - РИА Новости, 15.11.2024
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11:54 15.11.2024 (обновлено: 12:55 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/tramp-1983915394.html
У Трампа нет плана по Украине, пишет Politico
У Трампа нет плана по Украине, пишет Politico - РИА Новости, 15.11.2024
У Трампа нет плана по Украине, пишет Politico
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, несмотря на заявления о готовности положить конец конфликту на Украине, пока не располагает детальным... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:54
2024-11-15T12:55
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politico
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, несмотря на заявления о готовности положить конец конфликту на Украине, пока не располагает детальным планом по урегулированию, а также еще не назначил команду, чтобы продвигать свою инициативу, пишет газета Politico. "Но пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают военную реальность на местах. Несмотря на сообщения некоторых СМИ, Трамп также пока не назначил команду для работы над мирной инициативой", - пишет издание. Ранее Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, пообещав в очередной раз "усердно" работать над этим. При этом он не раскрыл подробностей своего плана по разрешению украинского конфликта. Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html
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В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Politico, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
У Трампа нет плана по Украине, пишет Politico

Politico: у Трампа нет плана по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, несмотря на заявления о готовности положить конец конфликту на Украине, пока не располагает детальным планом по урегулированию, а также еще не назначил команду, чтобы продвигать свою инициативу, пишет газета Politico.
"Но пока у Трампа нет детального плана, и мнения среди его советников разнятся, хотя они понимают военную реальность на местах. Несмотря на сообщения некоторых СМИ, Трамп также пока не назначил команду для работы над мирной инициативой", - пишет издание.
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Ранее Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, пообещав в очередной раз "усердно" работать над этим. При этом он не раскрыл подробностей своего плана по разрешению украинского конфликта.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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