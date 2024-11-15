https://ria.ru/20241115/tramp-1983877590.html

Трамп пообещал усердно работать над разрешением украинского конфликта

Трамп пообещал усердно работать над разрешением украинского конфликта - РИА Новости, 15.11.2024

Трамп пообещал усердно работать над разрешением украинского конфликта

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, пообещав в очередной раз "усердно" работать над этим. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:31

2024-11-15T08:31

2024-11-15T08:33

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, пообещав в очередной раз "усердно" работать над этим. "Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться. России и Украине пора остановиться", - сказал Трамп, выступая на мероприятии некоммерческой организации "Институт политики Америка прежде всего", которое состоялось в поместье Мар-а-Лаго. При этом он не раскрыл подробностей своего плана по разрешению украинского конфликта. Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

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