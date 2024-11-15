https://ria.ru/20241115/ssha-1983858979.html

США пригрозили России из-за якобы военных из КНДР в Курской области

США пригрозили России из-за якобы военных из КНДР в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024

США пригрозили России из-за якобы военных из КНДР в Курской области

Белый дом готов ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками США на якобы участие военных из КНДР в боях в Курской области, с... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T00:11

2024-11-15T00:11

2024-11-15T04:39

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Белый дом готов ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками США на якобы участие военных из КНДР в боях в Курской области, с такими угрозами выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных", — заявил он.Салливан добавил, что американские власти намерены действовать совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также Японии и Южной Кореи.Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель выступил с утверждением, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими силами в Курской области.При этом в России обращали внимание на то, что у США нет подтверждений данным заявлениям, а в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики сообщало, что Сеул не спешит поддерживать позицию госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины северокорейских бойцов, те якобы уже находятся на российской территории. Незадолго до этого Байден даже разрешил ВСУ ударить по войскам КНДР, если те окажутся на Украине. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, указал, что представители США сами же признают отсутствие окончательного подтверждения собственной информации.Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте в конце октября заявлял, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу "доказательства" отправки северокорейских сил в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются.Президент России Владимир Путин заявил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Москва и Пхеньян будут делать в рамках данной статьи — это дело двух государств. Как отмечал Путин, в России никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о северокорейских войсках в России "вбросами и шумихой".Песков также обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям".

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https://ria.ru/20241107/putin-1982543608.html

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