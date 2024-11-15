https://ria.ru/20241115/sbu-1983949043.html

Депутат Рады пообещал передать США доказательства о концлагере в штабе СБУ

Депутат Рады пообещал передать США доказательства о концлагере в штабе СБУ - РИА Новости, 15.11.2024

Депутат Рады пообещал передать США доказательства о концлагере в штабе СБУ

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что передаст в посольство США на Украине доказательства о... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:32

2024-11-15T13:32

2024-11-15T14:41

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василий малюк

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что передаст в посольство США на Украине доказательства о концлагере в штаб-квартире СБУ. Дубинский ранее заявлял, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток. "Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Депутат отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.

https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983879810.html

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в мире, сша, украина, киев, александр дубинский, иван баканов, василий малюк, служба безопасности украины