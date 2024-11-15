https://ria.ru/20241115/sberbank-1983859130.html

Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта

Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта - РИА Новости, 15.11.2024

Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T00:14

2024-11-15T00:14

2024-11-15T00:14

россия

экономика

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москва

московская область (подмосковье)

сбербанк россии

домклик

сбер

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "С 15 ноября "Сбер" повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на "Домклик" по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном - 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях", - говорится в сообщении. Также с 15 ноября возобновляется проведение сделок по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для ИТ" на "Домклик", напомнили в банке. В связи с ростом базовых ипотечных ставок Сбербанк увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Они будут увеличены в диапазоне 1-2,5 п.п. в зависимости от размера кредита. Сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, свыше лимита - по ставке банка, в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка, также обращает внимание банк. "Таким образом, по "Семейной ипотеке" минимальная средневзвешенная ставка на "Домклик" составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн - 12,9%. По "Ипотеке для ИТ" - 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент ИЖС. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях", - пишет Сбербанк.

https://realty.ria.ru/20241113/sberbank-1983518272.html

https://realty.ria.ru/20241113/deputat-1983496168.html

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россия, экономика, ипотека, москва, московская область (подмосковье), сбербанк россии, домклик, сбер