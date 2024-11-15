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Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта - РИА Новости, 15.11.2024
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00:14 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/sberbank-1983859130.html
Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта
Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта - РИА Новости, 15.11.2024
Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта
Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T00:14
2024-11-15T00:14
россия
экономика
ипотека
москва
московская область (подмосковье)
сбербанк россии
домклик
сбер
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "С 15 ноября "Сбер" повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на "Домклик" по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном - 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях", - говорится в сообщении. Также с 15 ноября возобновляется проведение сделок по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для ИТ" на "Домклик", напомнили в банке. В связи с ростом базовых ипотечных ставок Сбербанк увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Они будут увеличены в диапазоне 1-2,5 п.п. в зависимости от размера кредита. Сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, свыше лимита - по ставке банка, в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка, также обращает внимание банк. "Таким образом, по "Семейной ипотеке" минимальная средневзвешенная ставка на "Домклик" составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн - 12,9%. По "Ипотеке для ИТ" - 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент ИЖС. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях", - пишет Сбербанк.
https://realty.ria.ru/20241113/sberbank-1983518272.html
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россия, экономика, ипотека, москва, московская область (подмосковье), сбербанк россии, домклик, сбер
Россия, Экономика, Ипотека, Москва, Московская область (Подмосковье), Сбербанк России, ДомКлик, Сбер
Сбербанк повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта

Сбербанк 15 ноября повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"С 15 ноября "Сбер" повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на "Домклик" по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном - 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях", - говорится в сообщении.
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Также с 15 ноября возобновляется проведение сделок по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для ИТ" на "Домклик", напомнили в банке.
В связи с ростом базовых ипотечных ставок Сбербанк увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Они будут увеличены в диапазоне 1-2,5 п.п. в зависимости от размера кредита. Сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, свыше лимита - по ставке банка, в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка, также обращает внимание банк.
"Таким образом, по "Семейной ипотеке" минимальная средневзвешенная ставка на "Домклик" составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн - 12,9%. По "Ипотеке для ИТ" - 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент ИЖС. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях", - пишет Сбербанк.
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РоссияЭкономикаИпотекаМоскваМосковская область (Подмосковье)Сбербанк РоссииДомКликСбер
 
 
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