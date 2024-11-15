ЕС хочет ввести санкции против Китая, пишут СМИ
FAZ: ЕС хочет ввести санкции против Китая из-за якобы поставок оружия России
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Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ЕС хочет ввести санкции против Китая из-за того, что тот якобы начал поставлять оружие России, сообщило в пятницу немецкое издание FAZ со ссылкой на источники.
"Европейский союз хочет ввести санкции против Китая, потому что из этой страны впервые было поставлено оружие в Россию для дальнейшего применения против Украины. Как подтвердили три источника FAZ, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель проинформировал государства ЕС о соответствующих выводах разведки перед встречей министров иностранных дел в следующий понедельник и призвал к последствиям", - пишет FAZ.
По словам неназванного дипломата ЕС, доказательства "убедительны", а речь идёт о поставках летального оружия.
Другой источник заявил FAZ, что многое в действиях ЕС будет зависеть от ответа Китая на озвученные обвинения. "Дебаты о санкциях все еще находятся на ранней стадии", - цитирует свой источник издание.
Никаких конкретных доказательств поставок оружия России Китаем в публикации не приводится.
На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ.
При этом ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, признал, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине.
В ответ на это официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой.
В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров. Власти КНР не раз опровергали утверждения западных СМИ и политиков о якобы поставках Китаем оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ссылался на эти опровержения.