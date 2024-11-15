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В РАН назвали тарологов мошенниками - РИА Новости, 15.11.2024
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08:50 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/ran-1983879388.html
В РАН назвали тарологов мошенниками
В РАН назвали тарологов мошенниками - РИА Новости, 15.11.2024
В РАН назвали тарологов мошенниками
Гадание на картах таро для якобы предсказания будущего – типичная лженаука, а тарологи – чистейшие мошенники, которые пользуются уязвимостью людей в сложных... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:50
2024-11-15T08:50
общество
анатолий кашпировский
российская академия наук
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Гадание на картах таро для якобы предсказания будущего – типичная лженаука, а тарологи – чистейшие мошенники, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг, заявили РИА Новости в Российской академии наук. "Эта сфера деятельности относится к типичной лженауке – нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях (проблемы со здоровьем, взаимоотношения в семье и прочее) и за деньги наживаются на этих людях, их обманывают", - сказали в РАН. "Никаких научных доказательств или хотя бы косвенных свидетельств реальности подобных эффектов нет, а эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг. Имеются случаи, когда больные тяжелыми смертельными заболеваниями вместо того, чтобы использовать подходы современной медицины, обращались к колдунам и гадалкам с печальным исходом. Это иначе чем преступлением назвать нельзя", - добавили в Академии наук. Ранее в РАН в комментарии РИА Новости назвали "абсолютной лженаукой" методы, применяемые Анатолием Кашпировским.
https://ria.ru/20191105/1560611583.html
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общество, анатолий кашпировский, российская академия наук
Общество, Анатолий Кашпировский, Российская академия наук
В РАН назвали тарологов мошенниками

В РАН назвали гадание на картах таро лженаукой

© Fotolia / beemanjaКарты таро
Карты таро - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Fotolia / beemanja
Карты таро. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Гадание на картах таро для якобы предсказания будущего – типичная лженаука, а тарологи – чистейшие мошенники, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг, заявили РИА Новости в Российской академии наук.
"Эта сфера деятельности относится к типичной лженауке – нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях (проблемы со здоровьем, взаимоотношения в семье и прочее) и за деньги наживаются на этих людях, их обманывают", - сказали в РАН.
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"Никаких научных доказательств или хотя бы косвенных свидетельств реальности подобных эффектов нет, а эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг. Имеются случаи, когда больные тяжелыми смертельными заболеваниями вместо того, чтобы использовать подходы современной медицины, обращались к колдунам и гадалкам с печальным исходом. Это иначе чем преступлением назвать нельзя", - добавили в Академии наук.
Ранее в РАН в комментарии РИА Новости назвали "абсолютной лженаукой" методы, применяемые Анатолием Кашпировским.
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ОбществоАнатолий КашпировскийРоссийская академия наук
 
 
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