https://ria.ru/20241115/ran-1983879388.html

В РАН назвали тарологов мошенниками

В РАН назвали тарологов мошенниками - РИА Новости, 15.11.2024

В РАН назвали тарологов мошенниками

Гадание на картах таро для якобы предсказания будущего – типичная лженаука, а тарологи – чистейшие мошенники, которые пользуются уязвимостью людей в сложных... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:50

2024-11-15T08:50

2024-11-15T08:50

общество

анатолий кашпировский

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/78901/04/789010449_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4f65480ea7023cb60a19a3b11cc6cc23.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Гадание на картах таро для якобы предсказания будущего – типичная лженаука, а тарологи – чистейшие мошенники, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг, заявили РИА Новости в Российской академии наук. "Эта сфера деятельности относится к типичной лженауке – нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам таро или по звездам, не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях (проблемы со здоровьем, взаимоотношения в семье и прочее) и за деньги наживаются на этих людях, их обманывают", - сказали в РАН. "Никаких научных доказательств или хотя бы косвенных свидетельств реальности подобных эффектов нет, а эффект заключается в психологическом подчинении себе другого человека и навязывании ему этих услуг. Имеются случаи, когда больные тяжелыми смертельными заболеваниями вместо того, чтобы использовать подходы современной медицины, обращались к колдунам и гадалкам с печальным исходом. Это иначе чем преступлением назвать нельзя", - добавили в Академии наук. Ранее в РАН в комментарии РИА Новости назвали "абсолютной лженаукой" методы, применяемые Анатолием Кашпировским.

https://ria.ru/20191105/1560611583.html

https://ria.ru/20241023/gadalka-1979554591.html

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общество, анатолий кашпировский, российская академия наук