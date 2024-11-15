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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Путину - РИА Новости, 15.11.2024
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10:41 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/putin-1983900765.html
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Путину
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Путину - РИА Новости, 15.11.2024
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Путину
Большинство россиян (78,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,3% опрошенных одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:41
2024-11-15T10:41
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Большинство россиян (78,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,3% опрошенных одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,8% россиян, недоверие выразили 16,7% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 60,3% россиян, а не доверяют 20%. Как следует из данных ВЦИОМ, 76,3% участников опроса одобряют работу президента. В то же время деятельность Путина не одобряют 14,7% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряют 51,8% россиян, неодобрение высказали 10,8%. Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдума состоялись в ближайшее воскресенье, 36,5% россиян назвали "Единую Россию", 9,9% - КПРФ, 10,1% - ЛДПР, 6% - "Новые люди", 3,6% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,3% респондентов указали непарламентские партии, при этом 12,8% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 5 по 10 ноября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Путину

ВЦИОМ: 78,8% россиян доверяют Путину, 76,3% одобряют его работу

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Большинство россиян (78,8%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,3% опрошенных одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,8% россиян, недоверие выразили 16,7% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 60,3% россиян, а не доверяют 20%.
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Как следует из данных ВЦИОМ, 76,3% участников опроса одобряют работу президента. В то же время деятельность Путина не одобряют 14,7% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряют 51,8% россиян, неодобрение высказали 10,8%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию проголосовали бы участники опроса, если бы выборы в Госдума состоялись в ближайшее воскресенье, 36,5% россиян назвали "Единую Россию", 9,9% - КПРФ, 10,1% - ЛДПР, 6% - "Новые люди", 3,6% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,3% респондентов указали непарламентские партии, при этом 12,8% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 5 по 10 ноября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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