Ростовская область станет участником программы "Классная страна"
Ростовская область станет участником программы "Классная страна"
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Ростовская область станет участником международной программы "Классная страна", которая позволит объединить образовательную и туристическую отрасли и интегрировать путешествия в учебный процесс, сообщает в пятницу правительство региона.
По итогам заседания президиума экспертного совета международной программы "Классная страна" были определены регионы и зарубежные страны, которые примут участие в разработке новых программ путешествий для детей и молодежи.
"С этого года программа "Классная страна" приобрела статус международной. Помимо 21 российского региона, в ней примут участие представители семи государств объединения БРИКС+. В рамках саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность активизации сотрудничества между странами в сфере образования", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства, председателя экспертного совета всероссийской программы "Классная страна" Дмитрия Чернышенко. Он добавил, что программа "Классная страна" будет этому способствовать, а также укреплять позиции России в образовательном туризме.
"Донской регион впервые стал участником программы "Классная страна". Определено десять образовательных организаций по пяти направлениям: история и патриотизм, культура, наука, экология, спорт и ЗОЖ", - отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Пилотными образовательными организациями стали ростовский лицей №11, гимназия ДГТУ, шахтинская школа №14, Базковская школа Шолоховского района, школа №5 Волгодонска, лицей №50 при ДГТУ, Лакедемоновская и Покровская школы Неклиновского района, ростовская школа №99 и гимназия №21 города Шахты.
Предварительно объявлен перечень объектов для включения в программы путешествий региона. Это музей "Донская казачья гвардия", мемориальный комплекс "Усадьба М.А.Шолохова", био-хутор "Петровский" в Неклиновском районе, детский технопарк "Кванториум" на базе школы №5 Волгодонска и Ростовский гребной канал.
По всей стране школьные команды будут разрабатывать проекты для детей и молодежи с привязкой к учебным предметам. В результате в России появится более 100 новых образовательных программ путешествий. В состав проектных команд помимо школьников войдут представители региональных ведомств, курирующие вопросы просвещения, воспитания, образования, культуры и туризма, а также представители образовательных организаций, туроператоры и предприниматели.