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Ростовская область станет участником программы "Классная страна" - РИА Новости, 15.11.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
19:29 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/programma-1984066748.html
Ростовская область станет участником программы "Классная страна"
Ростовская область станет участником программы "Классная страна" - РИА Новости, 15.11.2024
Ростовская область станет участником программы "Классная страна"
Ростовская область станет участником международной программы "Классная страна", которая позволит объединить образовательную и туристическую отрасли и... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:29
2024-11-15T19:29
ростовская область
ростовская область
россия
волгодонск
владимир путин
дмитрий чернышенко
игорь гуськов
кванториум
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Ростовская область станет участником международной программы "Классная страна", которая позволит объединить образовательную и туристическую отрасли и интегрировать путешествия в учебный процесс, сообщает в пятницу правительство региона. По итогам заседания президиума экспертного совета международной программы "Классная страна" были определены регионы и зарубежные страны, которые примут участие в разработке новых программ путешествий для детей и молодежи. "С этого года программа "Классная страна" приобрела статус международной. Помимо 21 российского региона, в ней примут участие представители семи государств объединения БРИКС+. В рамках саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность активизации сотрудничества между странами в сфере образования", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства, председателя экспертного совета всероссийской программы "Классная страна" Дмитрия Чернышенко. Он добавил, что программа "Классная страна" будет этому способствовать, а также укреплять позиции России в образовательном туризме. По результатам голосования президиума от объединения БРИКС+ в программе примут участие Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ и ЮАР. Работа с ними будет осуществляться Агентством стратегических инициатив при поддержке МИД России и партнера программы - Международной школы БРИКС+. "Донской регион впервые стал участником программы "Классная страна". Определено десять образовательных организаций по пяти направлениям: история и патриотизм, культура, наука, экология, спорт и ЗОЖ", - отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Пилотными образовательными организациями стали ростовский лицей №11, гимназия ДГТУ, шахтинская школа №14, Базковская школа Шолоховского района, школа №5 Волгодонска, лицей №50 при ДГТУ, Лакедемоновская и Покровская школы Неклиновского района, ростовская школа №99 и гимназия №21 города Шахты. Предварительно объявлен перечень объектов для включения в программы путешествий региона. Это музей "Донская казачья гвардия", мемориальный комплекс "Усадьба М.А.Шолохова", био-хутор "Петровский" в Неклиновском районе, детский технопарк "Кванториум" на базе школы №5 Волгодонска и Ростовский гребной канал. По всей стране школьные команды будут разрабатывать проекты для детей и молодежи с привязкой к учебным предметам. В результате в России появится более 100 новых образовательных программ путешествий. В состав проектных команд помимо школьников войдут представители региональных ведомств, курирующие вопросы просвещения, воспитания, образования, культуры и туризма, а также представители образовательных организаций, туроператоры и предприниматели.
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ростовская область, россия, волгодонск, владимир путин, дмитрий чернышенко, игорь гуськов, кванториум, брикс
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Волгодонск, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Игорь Гуськов, Кванториум, БРИКС
Ростовская область станет участником программы "Классная страна"

Ростовская область станет участником программы "Классная страна"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Ростовская область станет участником международной программы "Классная страна", которая позволит объединить образовательную и туристическую отрасли и интегрировать путешествия в учебный процесс, сообщает в пятницу правительство региона.
По итогам заседания президиума экспертного совета международной программы "Классная страна" были определены регионы и зарубежные страны, которые примут участие в разработке новых программ путешествий для детей и молодежи.
"С этого года программа "Классная страна" приобрела статус международной. Помимо 21 российского региона, в ней примут участие представители семи государств объединения БРИКС+. В рамках саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность активизации сотрудничества между странами в сфере образования", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства, председателя экспертного совета всероссийской программы "Классная страна" Дмитрия Чернышенко. Он добавил, что программа "Классная страна" будет этому способствовать, а также укреплять позиции России в образовательном туризме.
По результатам голосования президиума от объединения БРИКС+ в программе примут участие Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ и ЮАР. Работа с ними будет осуществляться Агентством стратегических инициатив при поддержке МИД России и партнера программы - Международной школы БРИКС+.
"Донской регион впервые стал участником программы "Классная страна". Определено десять образовательных организаций по пяти направлениям: история и патриотизм, культура, наука, экология, спорт и ЗОЖ", - отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Пилотными образовательными организациями стали ростовский лицей №11, гимназия ДГТУ, шахтинская школа №14, Базковская школа Шолоховского района, школа №5 Волгодонска, лицей №50 при ДГТУ, Лакедемоновская и Покровская школы Неклиновского района, ростовская школа №99 и гимназия №21 города Шахты.
Предварительно объявлен перечень объектов для включения в программы путешествий региона. Это музей "Донская казачья гвардия", мемориальный комплекс "Усадьба М.А.Шолохова", био-хутор "Петровский" в Неклиновском районе, детский технопарк "Кванториум" на базе школы №5 Волгодонска и Ростовский гребной канал.
По всей стране школьные команды будут разрабатывать проекты для детей и молодежи с привязкой к учебным предметам. В результате в России появится более 100 новых образовательных программ путешествий. В состав проектных команд помимо школьников войдут представители региональных ведомств, курирующие вопросы просвещения, воспитания, образования, культуры и туризма, а также представители образовательных организаций, туроператоры и предприниматели.
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Ростовская областьРостовская областьРоссияВолгодонскВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоИгорь ГуськовКванториумБРИКС
 
 
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