https://ria.ru/20241115/polis-1983909324.html

Более 17 миллионов застрахованных имеют полис ОМС в цифровом виде

Более 17 миллионов застрахованных имеют полис ОМС в цифровом виде - РИА Новости, 15.11.2024

Более 17 миллионов застрахованных имеют полис ОМС в цифровом виде

Более 17 миллионов застрахованных имеют полисы ОМС исключительно в цифровом виде, заявил председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:24

2024-11-15T11:24

2024-11-15T11:24

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илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 17 миллионов застрахованных имеют полисы ОМС исключительно в цифровом виде, заявил председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. Заявление прозвучало на расширенном заседании Совета директоров территориальных фондов ОМС. Баланин отметил, что для ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных в ОМС, фондом в конце 2022 года внедрена система Федеральный регистр застрахованных лиц, которая объединила в себе сведения из 86 региональных сегментов субъектов РФ. Это позволило перейти на формирование цифровых полисов ОМС и полностью отказаться от выпуска бумажных и пластиковых полисов. "Более 17 миллионов застрахованных имеют полисы исключительно в цифровом виде", - сообщил журналистам Баланин. На базе Федерального регистра застрахованных лиц фондом внедрены услуги ОМС на Госуслугах, позволяющие получать услуги по страхованию без визита в страховую организацию. Также Баланин подчеркнул, что срок действия полиса ОМС бессрочен. "В очередной раз напомню, что срок действия полиса ОМС не ограничен, поэтому, если вам пишут или звонят с информацией о том, что ваш полис ОМС истекает, это повод насторожиться, не отвечать на вопросы и прервать общение. Обращаю внимание, что специалисты страховых медицинских организаций никогда не присылают СМС с цифровыми кодами и, конечно, не просят перевести деньги", - отметил председатель, предостерегая граждан от действий телефонных мошенников.

https://ria.ru/20241028/balanin-1980497683.html

https://ria.ru/20240814/foms-1966154612.html

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россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф