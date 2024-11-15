https://ria.ru/20241115/polis-1983909324.html
Более 17 миллионов застрахованных имеют полис ОМС в цифровом виде
Более 17 миллионов застрахованных имеют полис ОМС в цифровом виде - РИА Новости, 15.11.2024
Более 17 миллионов застрахованных имеют полис ОМС в цифровом виде
Более 17 миллионов застрахованных имеют полисы ОМС исключительно в цифровом виде, заявил председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:24
2024-11-15T11:24
2024-11-15T11:24
россия
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 17 миллионов застрахованных имеют полисы ОМС исключительно в цифровом виде, заявил председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. Заявление прозвучало на расширенном заседании Совета директоров территориальных фондов ОМС. Баланин отметил, что для ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных в ОМС, фондом в конце 2022 года внедрена система Федеральный регистр застрахованных лиц, которая объединила в себе сведения из 86 региональных сегментов субъектов РФ. Это позволило перейти на формирование цифровых полисов ОМС и полностью отказаться от выпуска бумажных и пластиковых полисов. "Более 17 миллионов застрахованных имеют полисы исключительно в цифровом виде", - сообщил журналистам Баланин. На базе Федерального регистра застрахованных лиц фондом внедрены услуги ОМС на Госуслугах, позволяющие получать услуги по страхованию без визита в страховую организацию. Также Баланин подчеркнул, что срок действия полиса ОМС бессрочен. "В очередной раз напомню, что срок действия полиса ОМС не ограничен, поэтому, если вам пишут или звонят с информацией о том, что ваш полис ОМС истекает, это повод насторожиться, не отвечать на вопросы и прервать общение. Обращаю внимание, что специалисты страховых медицинских организаций никогда не присылают СМС с цифровыми кодами и, конечно, не просят перевести деньги", - отметил председатель, предостерегая граждан от действий телефонных мошенников.
https://ria.ru/20241028/balanin-1980497683.html
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россия, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Россия, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 17 миллионов застрахованных имеют полисы ОМС исключительно в цифровом виде, заявил председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.
Заявление прозвучало на расширенном заседании Совета директоров территориальных фондов ОМС.
Баланин отметил, что для ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных в ОМС, фондом в конце 2022 года внедрена система Федеральный регистр застрахованных лиц, которая объединила в себе сведения из 86 региональных сегментов субъектов РФ
. Это позволило перейти на формирование цифровых полисов ОМС и полностью отказаться от выпуска бумажных и пластиковых полисов.
"Более 17 миллионов застрахованных имеют полисы исключительно в цифровом виде", - сообщил журналистам Баланин.
На базе Федерального регистра застрахованных лиц фондом внедрены услуги ОМС на Госуслугах, позволяющие получать услуги по страхованию без визита в страховую организацию.
Также Баланин подчеркнул, что срок действия полиса ОМС бессрочен.
"В очередной раз напомню, что срок действия полиса ОМС не ограничен, поэтому, если вам пишут или звонят с информацией о том, что ваш полис ОМС истекает, это повод насторожиться, не отвечать на вопросы и прервать общение. Обращаю внимание, что специалисты страховых медицинских организаций никогда не присылают СМС с цифровыми кодами и, конечно, не просят перевести деньги", - отметил председатель, предостерегая граждан от действий телефонных мошенников.