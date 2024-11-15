https://ria.ru/20241115/moskva-1983922349.html
Ефимов: Москва выделит участок для возведения промкомплекса в Некрасовке
Ефимов: Москва выделит участок для возведения промкомплекса в Некрасовке - РИА Новости, 15.11.2024
Ефимов: Москва выделит участок для возведения промкомплекса в Некрасовке
На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка на участке, который выделил город, обустроят предприятие тяжелой и нефтехимической промышленности в рамках масштабного РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:14
2024-11-15T14:14
2024-11-15T14:14
москва
некрасовка
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка на участке, который выделил город, обустроят предприятие тяжелой и нефтехимической промышленности в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город предоставит в аренду земельный участок для строительства экологичного промышленного комплекса на юго-востоке столицы. Компания планирует вложить в реализацию масштабного инвестиционного проекта девять миллиардов рублей", - приводит его слова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в результате нового производства в городе появится около 700 рабочих мест для москвичей.Участок, предоставленный городом, расположен рядом с промышленной зоной "Руднево", он не застроен, говорится в пресс-релизе. Недалеко находится индустриальный парк "Руднево", являющийся частью особой экономической зоны "Технополис Москва".В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что площадь земельного участка в Некрасовке составляет пять гектаров, договор его аренды заключили на пять лет. С течение этого времени должна подойти к концу реализация МаИП. Планируемая общая площадь будущего производства – 47 тысяч квадратных метров.В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина промышленные предприятия города могу воспользоваться свыше 20 мерами поддержки.Кроме того, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что были внесены изменения в правила землепользования и застройки под размещение производственного комплекса. Земельные участки 1Б/1 и 3А находятся на улице Маршала Еременко.
https://ria.ru/20241114/promkompleks-1983733619.html
https://ria.ru/20241018/moskva-1978663073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, некрасовка, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Москва, Некрасовка, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка на участке, который выделил город, обустроят предприятие тяжелой и нефтехимической промышленности в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город предоставит в аренду земельный участок для строительства экологичного промышленного комплекса на юго-востоке столицы. Компания планирует вложить в реализацию масштабного инвестиционного проекта девять миллиардов рублей", - приводит его слова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что в результате нового производства в городе появится около 700 рабочих мест для москвичей.
Участок, предоставленный городом, расположен рядом с промышленной зоной "Руднево", он не застроен, говорится в пресс-релизе. Недалеко находится индустриальный парк "Руднево", являющийся частью особой экономической зоны "Технополис Москва".
В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман
добавил, что площадь земельного участка в Некрасовке составляет пять гектаров, договор его аренды заключили на пять лет. С течение этого времени должна подойти к концу реализация МаИП. Планируемая общая площадь будущего производства – 47 тысяч квадратных метров.
В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина
промышленные предприятия города могу воспользоваться свыше 20 мерами поддержки.
Кроме того, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
отметила, что были внесены изменения в правила землепользования и застройки под размещение производственного комплекса. Земельные участки 1Б/1 и 3А находятся на улице Маршала Еременко.