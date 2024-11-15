https://ria.ru/20241115/moskva-1983922349.html

Ефимов: Москва выделит участок для возведения промкомплекса в Некрасовке

Ефимов: Москва выделит участок для возведения промкомплекса в Некрасовке - РИА Новости, 15.11.2024

Ефимов: Москва выделит участок для возведения промкомплекса в Некрасовке

На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка на участке, который выделил город, обустроят предприятие тяжелой и нефтехимической промышленности в рамках масштабного РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:14

2024-11-15T14:14

2024-11-15T14:14

москва

некрасовка

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

москомархитектура

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка на участке, который выделил город, обустроят предприятие тяжелой и нефтехимической промышленности в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город предоставит в аренду земельный участок для строительства экологичного промышленного комплекса на юго-востоке столицы. Компания планирует вложить в реализацию масштабного инвестиционного проекта девять миллиардов рублей", - приводит его слова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в результате нового производства в городе появится около 700 рабочих мест для москвичей.Участок, предоставленный городом, расположен рядом с промышленной зоной "Руднево", он не застроен, говорится в пресс-релизе. Недалеко находится индустриальный парк "Руднево", являющийся частью особой экономической зоны "Технополис Москва".В свою очередь глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что площадь земельного участка в Некрасовке составляет пять гектаров, договор его аренды заключили на пять лет. С течение этого времени должна подойти к концу реализация МаИП. Планируемая общая площадь будущего производства – 47 тысяч квадратных метров.В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина промышленные предприятия города могу воспользоваться свыше 20 мерами поддержки.Кроме того, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что были внесены изменения в правила землепользования и застройки под размещение производственного комплекса. Земельные участки 1Б/1 и 3А находятся на улице Маршала Еременко.

https://ria.ru/20241114/promkompleks-1983733619.html

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москва

некрасовка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, некрасовка, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы