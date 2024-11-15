https://ria.ru/20241115/minnikhanov-1984080482.html

Минниханов: развитие торговли зависит от транспортной инфраструктуры

Минниханов: развитие торговли зависит от транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2024

Минниханов: развитие торговли зависит от транспортной инфраструктуры

Дальнейшее развитие внешней торговли Татарстана зависит от повышения качества транспортной инфраструктуры и налаженной логистики, заявил глава республики Рустам РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T21:03

2024-11-15T21:03

2024-11-15T21:03

республика татарстан

россия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Дальнейшее развитие внешней торговли Татарстана зависит от повышения качества транспортной инфраструктуры и налаженной логистики, заявил глава республики Рустам Минниханов. "Республика обладает мощной базой экспортных грузов. Это продукция нефтехимии и нефтепереработки, машиностроительная продукция, продукция агропромышленного комплекса. Но дальнейшее развитие внешней торговли зависит от повышения качества транспортной инфраструктуры и налаженной логистики", - сказал Минниханов на сессии по трансграничным грузоперевозкам российско-китайского форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Глава Татарстана отметил, что республика, являясь активным участником внешнеэкономической деятельности, имеет всю необходимую линейку транспорта. В 2023 году железнодорожным транспортом перевезено 39 миллионов тонн грузов, 30 миллионов тонн - водным транспортом (на трех судоходных реках работают четыре грузовых порта), в республике действуют три аэропорта, в том числе два международных. Через регионы пролегает несколько крупных автомагистралей, в том числе М-12 "Восток", которая является частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". В Татарстане несколько логистических комплексов, в том числе логистический центр ОЭЗ "Алабуга" имени Дэн Сяопина, Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр, несколько крупнейших в Поволжье распределительных центров электронной торговли". С 2017 года в Казани действует логистический центр "Почты России", который обслуживает более 12 миллионов жителей Поволжья. В 2022 году запущен контейнерный поезд регулярного сервиса Fesco Kazan по доставке грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за год перевезено 60 тысяч тонн продукции. Минниханов напомнил, что товарооборот Татарстана с Китаем в 2023 году вырос в два раза и составил более 3 миллиардов долларов. Ежегодно растет и товарооборот в целом России и Китая. По его мнению, это требует более эффективных и масштабных продуманных логистических решений. "Уверен, создание специализированных терминалов, дополнительных железнодорожных веток и модернизация портового оборудования позволят снизить перегрузки и повысить оперативность обслуживания грузов, а международные транспортные коридоры станут ключевыми элементами логистики, которые объединяют Россию с государствами Азии и Ближнего Востока", - добавил Минниханов.

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россия, рустам минниханов