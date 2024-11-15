https://ria.ru/20241115/kosmonavt-1983948153.html
Российский космонавт рассказал, о чем скучает на МКС
Российский космонавт рассказал, о чем скучает на МКС - РИА Новости, 15.11.2024
Российский космонавт рассказал, о чем скучает на МКС
Находящийся на МКС российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что, несмотря на разнообразный рацион экипажей, на орбите он скучает по жареной картошке и... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:30
2024-11-15T13:30
2024-11-15T13:38
космос - риа наука
алексей овчинин
иван вагнер
ник хейг
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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Находящийся на МКС российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что, несмотря на разнообразный рацион экипажей, на орбите он скучает по жареной картошке и солёными огурцам. "Например, я очень скучаю по жареной картошке с солёными огурцами", - сказал Овчинин, отвечая на соответствующий вопрос во время сеанса связи с представителями СМИ в Центре управления полётами. Он уточнил, что у космонавтов на станции очень разнообразный и сбалансированный рацион, но они скучают именно по той еде, которой в космосе нет. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер прибыли на МКС 11 сентября на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Александр Горбунов прилетел на американском Crew Dragon 30 сентября с астронавтом НАСА Ником Хейгом. Планируется, что Овчинин с Вагнером в декабре выйдут в открытый космос, их основная задача - установка на внешней поверхности станции аппаратуры для эксперимента "Монитор всего неба". В неё входит рентгеновский спектрометр, который позволит российским учёным видеть 84% небесной сферы. Как рассказал Вагнер, за бортом станции они с Овчининым демонтируют старые фиксирующие платы, а также оборудование для различных экспериментов, которые уже долгое время проводятся в космосе. Кроме того, космонавты перенесут пульт управления дистанционный манипулятором ERA. Оператором манипулятора во время выхода будет Горбунов. Он рассказал, что "рука" работает практически в автоматическом режиме, но иногда ей нужно вводить новые команды, а также переходить на ручное управление. Кроме того, он поможет Овчинину и Вагнеру в шлюзовании.
https://ria.ru/20241109/kosmos-1982831503.html
https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, ник хейг, центр управления полетами, наса
Космос - РИА Наука, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Ник Хейг, Центр управления полетами, НАСА
Российский космонавт рассказал, о чем скучает на МКС
Космонавт Овчинин: на орбите скучаю по жареной картошке и соленым огурцам
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 15 ноя - РИА Новости. Находящийся на МКС российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что, несмотря на разнообразный рацион экипажей, на орбите он скучает по жареной картошке и солёными огурцам.
"Например, я очень скучаю по жареной картошке с солёными огурцами", - сказал Овчинин, отвечая на соответствующий вопрос во время сеанса связи с представителями СМИ в Центре управления полётами
.
Он уточнил, что у космонавтов на станции очень разнообразный и сбалансированный рацион, но они скучают именно по той еде, которой в космосе нет.
Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер
прибыли на МКС 11 сентября на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Александр Горбунов прилетел на американском Crew Dragon 30 сентября с астронавтом НАСА Ником Хейгом
.
Планируется, что Овчинин с Вагнером в декабре выйдут в открытый космос, их основная задача - установка на внешней поверхности станции аппаратуры для эксперимента "Монитор всего неба". В неё входит рентгеновский спектрометр, который позволит российским учёным видеть 84% небесной сферы.
Как рассказал Вагнер, за бортом станции они с Овчининым демонтируют старые фиксирующие платы, а также оборудование для различных экспериментов, которые уже долгое время проводятся в космосе. Кроме того, космонавты перенесут пульт управления дистанционный манипулятором ERA.
Оператором манипулятора во время выхода будет Горбунов. Он рассказал, что "рука" работает практически в автоматическом режиме, но иногда ей нужно вводить новые команды, а также переходить на ручное управление. Кроме того, он поможет Овчинину и Вагнеру в шлюзовании.