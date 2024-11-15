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В Кремле прокомментировали визит Шойгу в Китай - РИА Новости, 15.11.2024
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13:32 15.11.2024
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В Кремле прокомментировали визит Шойгу в Китай
В Кремле прокомментировали визит Шойгу в Китай - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле прокомментировали визит Шойгу в Китай
Продолжительный визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в КНР является одним из звеньев в цепи широкого диалога двух стран, которые связаны между собой особыми... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:32
2024-11-15T13:32
политика
россия
китай
сергей шойгу
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Продолжительный визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в КНР является одним из звеньев в цепи широкого диалога двух стран, которые связаны между собой особыми отношениями привилегированного партнерства во всех областях, включая самые чувствительные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой 11 ноября. "Это связано как раз с теми самыми особыми отношениями привилегированного партнерства во всех областях, включая самые чувствительные области взаимодействия. Это требует регулярных и продолжительных контактов на всех уровнях. И поездка Сергея Кужугетовича Шойгу является одним из звеньев в цепи вот этого широкого диалога", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, с чем связана продолжительная поездка и какие задачи стоят перед Шойгу.
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политика, россия, китай, сергей шойгу, дмитрий песков
Политика, Россия, Китай, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали визит Шойгу в Китай

Песков назвал визит Шойгу в КНР одним из звеньев в цепи диалога двух стран

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Продолжительный визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в КНР является одним из звеньев в цепи широкого диалога двух стран, которые связаны между собой особыми отношениями привилегированного партнерства во всех областях, включая самые чувствительные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой 11 ноября.
"Это связано как раз с теми самыми особыми отношениями привилегированного партнерства во всех областях, включая самые чувствительные области взаимодействия. Это требует регулярных и продолжительных контактов на всех уровнях. И поездка Сергея Кужугетовича Шойгу является одним из звеньев в цепи вот этого широкого диалога", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, с чем связана продолжительная поездка и какие задачи стоят перед Шойгу.
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ПолитикаРоссияКитайСергей ШойгуДмитрий Песков
 
 
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