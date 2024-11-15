https://ria.ru/20241115/kapusta-1586342293.html

Мощный стимулятор иммунитета: чем полезна и кому опасна капуста

Мощный стимулятор иммунитета: чем полезна и кому опасна капуста - РИА Новости, 15.11.2024

Мощный стимулятор иммунитета: чем полезна и кому опасна капуста

Капуста — сельскохозяйственная культура семейства Капустные, широко используется в приготовлении салатов и в составе блюд. О положительных качествах и... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:12

2024-11-15T13:12

2024-11-15T13:13

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овощи

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Капуста — сельскохозяйственная культура семейства Капустные, широко используется в приготовлении салатов и в составе блюд. О положительных качествах и противопоказаниях — в материале РИА. Польза капусты для организмаЭто растение ценится за высокое содержание полезных для здоровья человека веществ и витаминов, за доступность и вкусовые качества. Из всех видов овоща среди россиян наиболее популярна огородная белокочанная капуста. Краснокочанная и цветная разновидности овоща, а также брокколи, брюссельская, кольраби, савойская, пекинская и китайская отличаются по виду и вкусу, но, по оценкам экспертов, содержат примерно тот же комплекс питательных и биологически активных веществ.Высокое содержание макро- и микроэлементов отличает капусту белокочанную. В ее состав входят, в том числе, калий, магний, фосфор, кальций и железо. Также продукт богат витаминами - А, В1, В2, В6, C, E, РР, U. Взрослому человеку достаточно съедать 200 г сырой капусты или 100-150 г квашеной, чтобы восполнить суточную потребность организма в витамине С. Важно, что аскорбиновая кислота сохраняется в овоще долгое время, не теряя своих свойств.Содержащийся в овоще витамин U ( S-метилметионин) помогает нормализовать уровень кислотности пищеварительного сока и заживлять повреждения слизистых оболочек, лечить гастрит, а также язвы желудка и 12-перстной кишки. Также эта аминокислота обладает свойствами антидепрессанта. Витамин К способствует правильному обмену веществ и нормальной работе печени, заживлению ран, формированию костей и здоровью зубов, активизирует регенерацию тканей, повышает свертываемость крови. Витамины группы В необходимы для здоровья и красоты волос, ногтей и кожи, регулируют деятельность нервной системы.Соли калия позволяют бороться с отеками, поэтому капуста полезна людям, имеющим проблемы с почками. Этот элемент имеет отхаркивающее действие, что особенно ценно при простудных заболеваниях.Нейтральный показатель кислотно-щелочного баланса в капустном соке делает овощ полезным тем, у кого понижена кислотностью желудочного сока. Холин, содержащийся в капусте, нормализует жировые обменные процессы в организме, снижает уровень холестерина в крови, предотвращает образование желчных камней.КБЖУ белокочанной капусты:При этом калорийность овоща в тушеном виде составляет 75 ккал на 100 г. Польза капусты тушеной для организма обусловлена ее способности нормализовать, стимулировать пищеварение, метаболизм, способствовать укреплению общего состояния здоровья.Популярная у россиян квашеная капуста приобретает новые полезные свойства по сравнению со свежим продуктом. Участвующие в процессе ферментации кисломолочные бактерии оказывают позитивное влияние на микрофлору кишечника. Фитонциды, которых много в этом продукте, препятствуют размножению гноеродного золотистого стафилококка, туберкулезных палочек и некоторых других вредных микробов. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, высокое содержание аскорбиновой кислоты делает квашеную капусту мощным стимулятором иммунитета."Она в широком смысле стимулирует защитные силы организма и ускоряет выздоровление при вирусных заболеваниях", — отметил эксперт.Также квашеная капуста снижает риск развития рака. Продукт богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, которые нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект."Когда мы едим квашеную капусту, снижается риск возникновения многих видов рака", — считает эксперт.Квашеная капуста повышает стрессоустойчивость организма, активизирует обмен веществ, укрепляет сердце, снижает уровень холестерина и обладает омолаживающим действием. Рассол благотворно влияет на пищеварение, помогает бороться с запорами.Как выбрать и хранитьОкраска кочана должна быть зеленая, без коричневых точек и пятен, срез кочерыжки — белый, запах - свежий. Если "аромат" другой, овощ хранился неправильно и могли начаться процессы гниения.Лучше всего хранятся тугие кочаны средней величины, относящиеся к позднеспелым сортам. Они поступают в продажу поздней осенью. Если есть механические повреждения, трещины, поражения от вредителей, лучше такой овощ употребить побыстрее.В прохладном подвале капуста может храниться до восьми месяцев, в кладовке в квартире — до двух месяцев.Чем полезна для мужчины В числе богатых цинком продуктов, полезных для мужского здоровья, называют белокочанную капусту. Микроэлемент стимулирует выработку сперматозоидов. Считается, что регулярное употребление капусты снижает риск простатита и других заболеваний предстательной железы, а также риск ранних инсультов и инфарктов. А квашеная капуста хорошо снимает похмельный синдром.Польза для женщин Поскольку капуста низкокалорийный продукт, ее можно употреблять без риска набрать лишний вес. В капусте много клетчатки. Оказавшись в желудке, грубые волокна значительно увеличиваются в размере. Они вызывают угнетение активности центров голода в головном мозге. А содержащаяся в капусте тартроновая кислота не дает превращаться в жировые отложения углеводам и способствует нормализации метаболизма.Беременным и кормящим женщинам рекомендуют включать в рацион капусту. В частности, фолиевая кислота снижает риск развития внутриутробных аномалий плода. Также она улучшает состояние кожи и волос. Доказано, что входящий в состав капусты сульфорафан является эффективным средством профилактики рака молочной железы. А фитоэстрогены, структура которых схожа с женскими половыми гормонами, способствуют нормализации работы внутренних желез, улучшают состояние органов репродуктивной системы.Противопоказания и вред Капуста, несмотря на все свои ценные качества, может в некоторых случаях не пойти на пользу и даже нанести вред организму. Не рекомендован продукт при повышенной кислотности желудочного сока, энтерите, колите, поносе, инфаркте миокарда. Поскольку белокочанная капуста содержит грубые пищевые волокна, следует ее исключить из меню людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью, колитом, холециститом, диабетом, заболеваниями почек и мочевыводящих путей."Все виды капустных и вообще крестоцветных могут блокировать усвоение йода, поэтому они не рекомендуются тем, у кого есть выраженный гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) или даже субклинический гипотиреоз, который не имеет ярко выраженных клинических проявлений, потому что он может перейти в более активную форму", — отмечает врач-диетолог Елена Соломатина.У квашеной капусты высокий гликемический индекс, соответственно, она повышает аппетит. Содержащаяся в продукте соль удерживает жидкость в организме. Поэтому если есть его много, могут возникнуть отеки и даже подняться артериальное давление. Еще один минус - продукт способствует усилению газообразования.В какие блюда добавляют Полезные свойства этого овоща и его невысокая калорийность обусловили его популярность в кухнях многих народов. Капуста используется для приготовления салатов. Ее тушат, маринуют, квасят, запекают и варят. Из нее готовят первые блюда - щи, борщи, супы. Из нее делают пироги, голубцы, ею начиняют блинчики, пельмени и много другое. Используется также в виде сока.Капуста хорошо сочетается с другими овощами, крахмалистыми и белковыми продуктами. Ее не рекомендуется долго подвергать тепловой обработке, так как при этом она теряет многие полезные свойства. Лучше натереть ее на терке, чтобы не пришлось варить долго.

https://ria.ru/20200923/produkt-1577665150.html

https://ria.ru/20201004/ovoschi-1578166811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, овощи, здоровый образ жизни (зож)