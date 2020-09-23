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Назван продукт, снижающий риск развития рака
Употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:13
2020-09-23T16:48
михаил гинзбург
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_mikhail-ginzburg/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гинзбург</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lsjT__CKRhg&amp;ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".По его словам, этот продукт богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, которые нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.Кроме того, Гинзбург отметил, что квашеная капуста является мощным стимулятором иммунитета из-за содержания аскорбиновой кислоты.
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михаил гинзбург, здоровье - общество

Назван продукт, снижающий риск развития рака

16:13 23.09.2020 (обновлено: 16:48 23.09.2020)
3990
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, этот продукт богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, которые нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.

"Когда мы едим квашеную капусту, снижается риск возникновения многих видов рака", — сказал специалист.

Кроме того, Гинзбург отметил, что квашеная капуста является мощным стимулятором иммунитета из-за содержания аскорбиновой кислоты.

"Она в широком смысле стимулирует защитные силы организма и ускоряет выздоровление при вирусных заболеваниях", — заключил врач.

Свежая еда / Мюсли - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 08:27
Названы самые опасные для завтрака продукты
9526235
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Михаил ГинзбургЗдоровье - Общество
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