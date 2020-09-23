https://ria.ru/20200923/produkt-1577665150.html

Назван продукт, снижающий риск развития рака

Употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:13

2020-09-23T16:13

2020-09-23T16:48

михаил гинзбург

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_mikhail-ginzburg/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гинзбург</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lsjT__CKRhg&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".По его словам, этот продукт богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, которые нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.Кроме того, Гинзбург отметил, что квашеная капуста является мощным стимулятором иммунитета из-за содержания аскорбиновой кислоты.

https://ria.ru/20200922/zavtrak-1577580942.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, здоровье - общество