https://ria.ru/20200923/produkt-1577665150.html
Назван продукт, снижающий риск развития рака
Употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:13
2020-09-23T16:13
2020-09-23T16:48
михаил гинзбург
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_mikhail-ginzburg/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Гинзбург</a> в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lsjT__CKRhg&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".По его словам, этот продукт богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, которые нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект.Кроме того, Гинзбург отметил, что квашеная капуста является мощным стимулятором иммунитета из-за содержания аскорбиновой кислоты.
https://ria.ru/20200922/zavtrak-1577580942.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил гинзбург, здоровье - общество