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Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
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16:09 15.11.2024 (обновлено: 17:43 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html
Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране, пишут СМИ
Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране, пишут СМИ
Сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в иранском Парчине оказался разрушен после удара ЦАХАЛ, передает портал Axios со ссылкой на трех... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:09
2024-11-15T17:43
в мире
иран
парчин
тегеран (город)
масуд пезешкиан
рафаэль гросси
дональд трамп
магатэ
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в иранском Парчине оказался разрушен после удара ЦАХАЛ, передает портал Axios со ссылкой на трех американских официальных лиц, а также одного действующего и одного бывшего израильского чиновника."Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия", — говорится в сообщении.Как утверждает экс-чиновник из Тель-Авива, речь идет об уничтожении сложного оборудования, которое якобы использовалось для создания пластиковых взрывчатых веществ, окружающих уран в ядерном устройстве и необходимых для его детонации. В ночь на 26 октября израильская армия заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в качестве ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что атака ЦАХАЛ ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.При этом некоторые западные СМИ писали, что Израиль якобы поразил военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные недалеко от Тегерана. По данным Axios, этот удар якобы парализовал производство баллистических ракет, поскольку смесители, использовавшиеся для производства твердого ракетного топлива, получили повреждения.В то же время иранское агентство IRNA утверждает, что ни один из объектов нефтяной промышленности республики атака не затронула.
https://ria.ru/20241104/iran-1981750572.html
https://ria.ru/20241026/izrail-1980290462.html
иран
парчин
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в мире, иран, парчин, тегеран (город), масуд пезешкиан, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, израиль
В мире, Иран, Парчин, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Израиль
Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране, пишут СМИ

Axios: в конце октября Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в иранском Парчине оказался разрушен после удара ЦАХАЛ, передает портал Axios со ссылкой на трех американских официальных лиц, а также одного действующего и одного бывшего израильского чиновника.
"Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия", — говорится в сообщении.
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Как утверждает экс-чиновник из Тель-Авива, речь идет об уничтожении сложного оборудования, которое якобы использовалось для создания пластиковых взрывчатых веществ, окружающих уран в ядерном устройстве и необходимых для его детонации.
В ночь на 26 октября израильская армия заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в качестве ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что атака ЦАХАЛ ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
При этом некоторые западные СМИ писали, что Израиль якобы поразил военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные недалеко от Тегерана. По данным Axios, этот удар якобы парализовал производство баллистических ракет, поскольку смесители, использовавшиеся для производства твердого ракетного топлива, получили повреждения.
В то же время иранское агентство IRNA утверждает, что ни один из объектов нефтяной промышленности республики атака не затронула.
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В миреИранПарчинТегеран (город)Масуд ПезешкианРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭИзраиль
 
 
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