Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране, пишут СМИ
Axios: в конце октября Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия в иранском Парчине оказался разрушен после удара ЦАХАЛ, передает портал Axios со ссылкой на трех американских официальных лиц, а также одного действующего и одного бывшего израильского чиновника.
"Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия", — говорится в сообщении.
Как утверждает экс-чиновник из Тель-Авива, речь идет об уничтожении сложного оборудования, которое якобы использовалось для создания пластиковых взрывчатых веществ, окружающих уран в ядерном устройстве и необходимых для его детонации.
В ночь на 26 октября израильская армия заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в качестве ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что атака ЦАХАЛ ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
При этом некоторые западные СМИ писали, что Израиль якобы поразил военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные недалеко от Тегерана. По данным Axios, этот удар якобы парализовал производство баллистических ракет, поскольку смесители, использовавшиеся для производства твердого ракетного топлива, получили повреждения.
В то же время иранское агентство IRNA утверждает, что ни один из объектов нефтяной промышленности республики атака не затронула.
Иран заявил, что удар Израиля был нанесен с территории Ирака
26 октября, 20:10