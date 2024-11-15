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Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне - РИА Новости, 18.11.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
22:00 15.11.2024 (обновлено: 12:56 18.11.2024)
https://ria.ru/20241115/invalidy-1984371564.html
Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне
Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне - РИА Новости, 18.11.2024
Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне
Опыт Ленинградской области по субсидированию предприятиям рабочих мест для людей с инвалидностью оказался востребован на федеральном уровне, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-15T22:00
2024-11-18T12:56
ленинградская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
татьяна голикова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Опыт Ленинградской области по субсидированию предприятиям рабочих мест для людей с инвалидностью оказался востребован на федеральном уровне, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Сегодня на Совете по попечительству в соцсфере вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что опыт Ленобласти по субсидированию рабочих мест для инвалидов будет использован на федеральном уровне. С января 2025 года по нацпроекту "Кадры" субсидия работодателю за оборудование рабочих мест для инвалидов составит 200 тысяч рублей", - написал Дрозденко в Telegram-канале. Он добавил, что в Ленобласти мера поддержки трудоустройства людей с инвалидностью действует с 2016 года и составляет 500 тысяч рублей. "По этой программе уже трудоустроены сотни людей, которым по состоянию здоровья требуются особые условия для работы", - добавил губернатор. Также на Совете по попечительству был рассмотрен опыт Ленинградской области по сопровождаемому проживанию инвалидов. В пресс-службе правительства региона сообщили, что Ленобласть первой сумела создать и утвердить единые стандарты социальных услуг, которые предоставляются в рамках сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями. Перечень таких услуг дополнен новыми и актуальными. Например, помощью в управлении финансовыми ресурсами, что очень важно в условиях роста телефонного мошенничества, отмечают в пресс-службе. Кроме того, регион скорректировал тарифы на услуги сопровождаемого проживания, чтобы обеспечить адекватную оплату привлеченных специалистов. Система сопровождаемого проживания для лиц с инвалидностью в Ленинградской области позволила повысить не только качество, но и вариативность оказываемых услуг.
https://ria.ru/20241007/astratova-1976412577.html
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ленинградская область, россия, александр дрозденко, татьяна голикова
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Татьяна Голикова
Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне

Опыт Ленобласти по рабочим местам для инвалидов используют на федеральном уровне

CC0 / / Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером
Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
CC0 / /
Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Опыт Ленинградской области по субсидированию предприятиям рабочих мест для людей с инвалидностью оказался востребован на федеральном уровне, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Сегодня на Совете по попечительству в соцсфере вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что опыт Ленобласти по субсидированию рабочих мест для инвалидов будет использован на федеральном уровне. С января 2025 года по нацпроекту "Кадры" субсидия работодателю за оборудование рабочих мест для инвалидов составит 200 тысяч рублей", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
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Он добавил, что в Ленобласти мера поддержки трудоустройства людей с инвалидностью действует с 2016 года и составляет 500 тысяч рублей. "По этой программе уже трудоустроены сотни людей, которым по состоянию здоровья требуются особые условия для работы", - добавил губернатор.
Также на Совете по попечительству был рассмотрен опыт Ленинградской области по сопровождаемому проживанию инвалидов.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что Ленобласть первой сумела создать и утвердить единые стандарты социальных услуг, которые предоставляются в рамках сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями. Перечень таких услуг дополнен новыми и актуальными. Например, помощью в управлении финансовыми ресурсами, что очень важно в условиях роста телефонного мошенничества, отмечают в пресс-службе.
Кроме того, регион скорректировал тарифы на услуги сопровождаемого проживания, чтобы обеспечить адекватную оплату привлеченных специалистов. Система сопровождаемого проживания для лиц с инвалидностью в Ленинградской области позволила повысить не только качество, но и вариативность оказываемых услуг.
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Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоТатьяна Голикова
 
 
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