https://ria.ru/20241115/invalidy-1984371564.html
Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне
Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне - РИА Новости, 18.11.2024
Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне
Опыт Ленинградской области по субсидированию предприятиям рабочих мест для людей с инвалидностью оказался востребован на федеральном уровне, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-15T22:00
2024-11-15T22:00
2024-11-18T12:56
ленинградская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574295819_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_fa504ae9d02cc6a225b14d8eb1b65780.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Опыт Ленинградской области по субсидированию предприятиям рабочих мест для людей с инвалидностью оказался востребован на федеральном уровне, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Сегодня на Совете по попечительству в соцсфере вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что опыт Ленобласти по субсидированию рабочих мест для инвалидов будет использован на федеральном уровне. С января 2025 года по нацпроекту "Кадры" субсидия работодателю за оборудование рабочих мест для инвалидов составит 200 тысяч рублей", - написал Дрозденко в Telegram-канале. Он добавил, что в Ленобласти мера поддержки трудоустройства людей с инвалидностью действует с 2016 года и составляет 500 тысяч рублей. "По этой программе уже трудоустроены сотни людей, которым по состоянию здоровья требуются особые условия для работы", - добавил губернатор. Также на Совете по попечительству был рассмотрен опыт Ленинградской области по сопровождаемому проживанию инвалидов. В пресс-службе правительства региона сообщили, что Ленобласть первой сумела создать и утвердить единые стандарты социальных услуг, которые предоставляются в рамках сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями. Перечень таких услуг дополнен новыми и актуальными. Например, помощью в управлении финансовыми ресурсами, что очень важно в условиях роста телефонного мошенничества, отмечают в пресс-службе. Кроме того, регион скорректировал тарифы на услуги сопровождаемого проживания, чтобы обеспечить адекватную оплату привлеченных специалистов. Система сопровождаемого проживания для лиц с инвалидностью в Ленинградской области позволила повысить не только качество, но и вариативность оказываемых услуг.
https://ria.ru/20241007/astratova-1976412577.html
https://ria.ru/20240919/lenoblast-1973707680.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574295819_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_68c807cf4f348191d4b796f654d64c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия, александр дрозденко, татьяна голикова
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Татьяна Голикова
Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне
Опыт Ленобласти по рабочим местам для инвалидов используют на федеральном уровне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Опыт Ленинградской области по субсидированию предприятиям рабочих мест для людей с инвалидностью оказался востребован на федеральном уровне, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Сегодня на Совете по попечительству в соцсфере вице-премьер РФ Татьяна Голикова
сообщила, что опыт Ленобласти по субсидированию рабочих мест для инвалидов будет использован на федеральном уровне. С января 2025 года по нацпроекту "Кадры" субсидия работодателю за оборудование рабочих мест для инвалидов составит 200 тысяч рублей", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Он добавил, что в Ленобласти мера поддержки трудоустройства людей с инвалидностью действует с 2016 года и составляет 500 тысяч рублей. "По этой программе уже трудоустроены сотни людей, которым по состоянию здоровья требуются особые условия для работы", - добавил губернатор.
Также на Совете по попечительству был рассмотрен опыт Ленинградской области по сопровождаемому проживанию инвалидов.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что Ленобласть первой сумела создать и утвердить единые стандарты социальных услуг, которые предоставляются в рамках сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями. Перечень таких услуг дополнен новыми и актуальными. Например, помощью в управлении финансовыми ресурсами, что очень важно в условиях роста телефонного мошенничества, отмечают в пресс-службе.
Кроме того, регион скорректировал тарифы на услуги сопровождаемого проживания, чтобы обеспечить адекватную оплату привлеченных специалистов. Система сопровождаемого проживания для лиц с инвалидностью в Ленинградской области позволила повысить не только качество, но и вариативность оказываемых услуг.