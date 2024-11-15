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Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне

Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне - РИА Новости, 18.11.2024

Опыт Ленобласти по работе для инвалидов используют на федеральном уровне

Опыт Ленинградской области по субсидированию предприятиям рабочих мест для людей с инвалидностью оказался востребован на федеральном уровне, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-15T22:00

2024-11-15T22:00

2024-11-18T12:56

ленинградская область

ленинградская область

россия

александр дрозденко

татьяна голикова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Опыт Ленинградской области по субсидированию предприятиям рабочих мест для людей с инвалидностью оказался востребован на федеральном уровне, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Сегодня на Совете по попечительству в соцсфере вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что опыт Ленобласти по субсидированию рабочих мест для инвалидов будет использован на федеральном уровне. С января 2025 года по нацпроекту "Кадры" субсидия работодателю за оборудование рабочих мест для инвалидов составит 200 тысяч рублей", - написал Дрозденко в Telegram-канале. Он добавил, что в Ленобласти мера поддержки трудоустройства людей с инвалидностью действует с 2016 года и составляет 500 тысяч рублей. "По этой программе уже трудоустроены сотни людей, которым по состоянию здоровья требуются особые условия для работы", - добавил губернатор. Также на Совете по попечительству был рассмотрен опыт Ленинградской области по сопровождаемому проживанию инвалидов. В пресс-службе правительства региона сообщили, что Ленобласть первой сумела создать и утвердить единые стандарты социальных услуг, которые предоставляются в рамках сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями. Перечень таких услуг дополнен новыми и актуальными. Например, помощью в управлении финансовыми ресурсами, что очень важно в условиях роста телефонного мошенничества, отмечают в пресс-службе. Кроме того, регион скорректировал тарифы на услуги сопровождаемого проживания, чтобы обеспечить адекватную оплату привлеченных специалистов. Система сопровождаемого проживания для лиц с инвалидностью в Ленинградской области позволила повысить не только качество, но и вариативность оказываемых услуг.

https://ria.ru/20241007/astratova-1976412577.html

https://ria.ru/20240919/lenoblast-1973707680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, россия, александр дрозденко, татьяна голикова