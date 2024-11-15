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Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак - РИА Новости, 15.11.2024
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19:05 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gaz-1984061216.html
Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак
Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак - РИА Новости, 15.11.2024
Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак
Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:05
2024-11-15T19:05
россия
казахстан
китай
александр новак
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут (поставок газа - ред.) через Казахстан, который может составить порядка до 35 миллиардов кубометров газа", - сказал Новак на бизнес-форуме "Ростки".
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россия, казахстан, китай, александр новак, в мире
Россия, Казахстан, Китай, Александр Новак, В мире
Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак

Новак: Россия и Китай могут обсудить новый маршрут поставок газа через Казахстан

© Фото : Международный форум "Ростки: Россия-Китай"II Международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество"
II Международный форум Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Международный форум "Ростки: Россия-Китай"
II Международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут (поставок газа - ред.) через Казахстан, который может составить порядка до 35 миллиардов кубометров газа", - сказал Новак на бизнес-форуме "Ростки".
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Вчера, 13:19
 
РоссияКазахстанКитайАлександр НовакВ мире
 
 
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