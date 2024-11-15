https://ria.ru/20241115/gaz-1984061216.html

Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак

Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак - РИА Новости, 15.11.2024

Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак

Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:05

2024-11-15T19:05

2024-11-15T19:05

россия

казахстан

китай

александр новак

в мире

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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут (поставок газа - ред.) через Казахстан, который может составить порядка до 35 миллиардов кубометров газа", - сказал Новак на бизнес-форуме "Ростки".

https://ria.ru/20241115/knr-1983944837.html

россия

казахстан

китай

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россия, казахстан, китай, александр новак, в мире