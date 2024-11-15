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Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак
Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак - РИА Новости, 15.11.2024
Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак
Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:05
2024-11-15T19:05
2024-11-15T19:05
россия
казахстан
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут (поставок газа - ред.) через Казахстан, который может составить порядка до 35 миллиардов кубометров газа", - сказал Новак на бизнес-форуме "Ростки".
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россия, казахстан, китай, александр новак, в мире
Россия, Казахстан, Китай, Александр Новак, В мире
Россия и Китай могут рассмотреть новый маршрут поставок газа, заявил Новак
Новак: Россия и Китай могут обсудить новый маршрут поставок газа через Казахстан