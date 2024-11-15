https://ria.ru/20241115/forum-1984044307.html

Более пяти тысяч человек поучаствовали в форуме "Культура. Медиа. Цифра"

Более пяти тысяч человек поучаствовали в форуме "Культура. Медиа. Цифра" - РИА Новости, 15.11.2024

Более пяти тысяч человек поучаствовали в форуме "Культура. Медиа. Цифра"

Более пяти тысяч человек, 100 отечественных и 28 зарубежных специалистов в сфере кинематографа, новых медиа, PR и маркетинга, IT-технологий, киберспорта и... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:48

2024-11-15T17:48

2024-11-15T17:48

россия

москва

сербия

эмир кустурица

оливер стоун

люк бессон

газпром-медиа холдинг

mdk

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984043466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17bf1d0abf58c7f567942b64f014df8a.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более пяти тысяч человек, 100 отечественных и 28 зарубежных специалистов в сфере кинематографа, новых медиа, PR и маркетинга, IT-технологий, киберспорта и геймдева приняли участие в международном форуме "Культура. Медиа. Цифра", сообщили в оргкомитете. На площадке собрались медиаменеджеры, режиссеры, продюсеры и другие представители креативных индустрий из 16 стран мира. Одной из ключевых тем события стал кинематограф. Почетным председателем форума "Культура. Медиа. Цифра" выступил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. "Москва — это не просто город, это более 13 миллионов человек, буквально как две Сербии. <…> Здесь очень хорошая энергия. Люди открыто говорят о своих проблемах. И я думаю, что самое важное в жизни города — это та самая живая коммуникация", — поделился Кустурица. Также в рамках мероприятия Кустурица побеседовал с американским режиссером Оливером Стоуном о кино и между кинематографистами возник спор: Кустурица акцентировал внимание на том, что в современном мировом кинопрокате в отличие от кинематографа 20 века, стало меньше итальянских, французских, немецких и других картин, теперь доминируют фильмы голливудского производства. Стоун с ним не согласился и подчеркнул, что хороших фильмов все еще много и их можно найти на стриминговых сервисах. "На стримингах вы можете увидеть целый список корейских фильмов, к которым у вас никогда не будет доступа. Китайские фильмы, японские фильмы. Есть индонезийские фильмы. У вас есть французские, немецкие, итальянские. Там есть несколько отличных фильмов. Вам просто нужно их найти", – заявил Стоун, присоединившись к беседе по видеосвязи. Американский режиссер отметил, что, по его мнению, причина в том, что люди иногда смотрят только то, что показывают по телевидению, и не задумываются, что они сами хотели бы посмотреть. Режиссеры так и не пришли к соглашению, однако позже Кустурица подчеркнул, что сам не стал развивать беседу. К программе мероприятий также присоединились режиссер Люк Бессон. Также участие в дискуссиях о перспективах развития кинематографа и его роли в креативных индустриях приняли участие кинокритики, руководители крупнейших онлайн-кинотеатров России и медиаплатформ зарубежья. "Москва прекрасна, это точно, но не забывайте Санкт-Петербург, потому что он действительно красивый. Москва – красивый город. Но, честно говоря, как только температура достигает минус десяти, я оттуда уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца", – сказал режиссер по видеосвязи во время сессии "В Москву с любовью" в рамках международного форума "Культура. Медиа. Цифра". Бессон вспомнил, что во время съемок его фильма "Анна" (вышел в прокат в 2019 году), когда он работал в российской столице, был 21 градус мороза. "Боже мой. Я не знаю, как вы с этим справляетесь", – пошутил режиссер. Программа форума была сконструирована из пяти основных направлений, среди которых: кино и новые медиа, ИИ как соавтор, виртуальные пространства, видеоигры и киберспорт, новые платформы коммуникации, а также цифровая экономика креативных индустрий. В рамках программы состоялась 31 сессия, в которой приняли участие мировые и отечественные эксперты моделировали стратегию будущего креативных индустрий и формировали основу для эффективного международного сотрудничества в части производства и дистрибуции контента, рассказали организаторы. В число гостей форума "Культура. Медиа. Цифра" вошли как отечественные представители креативных индустрий, так и зарубежные специалисты. В сессиях и дискуссиях участие приняли: заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Тина Канделаки, основатель Didenok Team Кирилл Диденок, российский программист, медиаменеджер, предприниматель, создатель и совладелец паблика MDK Роберто Панчвидзе, генеральный продюсер Окко Гавриил Гордеев и другие российские эксперты. Среди иностранных гостей: директор программы "Киноаналитика" на государственном телевидении Ирана Амире Реза, генеральный директор компании Безмета, специалист по киноиндустрии с технологией Al Кон Севон, продюсер, дистрибьютор, режиссер Лян Ду, CEO в Ikoï Studio, эксперт в сфере цифровой культуры Себастьен Котте и другие. Центральным событием первого дня форума "Культура. Медиа. Цифра" стала сессия "Будущее коммуникации / Коммуникация ради будущего". Ее участниками стали режиссер Эмир Кустурица, а также сценарист, продюсер и кинорежиссер Оливер Стоун. В ходе обсуждения они подняли тему о том, как заставить современные системы коммуникации и созданные на их базе до новые медиа выполнять ключевые функции — обеспечивать возможности конструктивного диалога между различными группами людей. Кроме этого, специалисты предложили решение для того, чтобы эффективно реализовывать потенциал креативных индустрий и новых медиа в частности. Основными темами дискуссии в ходе первого дня форума стало обсуждение того, как новые медиа формируют глобальные тенденции в области культуры, политики и общественного мнения, как регулируются вопросы достоверности и прозрачности информации и какие изменения ждут медиа с учетом быстрого внедрения ИИ-технологий и роста медийной платформизации. Второй день форума "Культура. Медиа. Цифра" стартовал с пленарной сессии "Медиапейзаж будущего: Перспективы и вызовы новых медиа", где представители ключевых направлений креативных индустрий поделились своим видением развития медиаландшафта. О телевидении и креативных индустриях России говорил директор по стратегии Национальной Медиа Группы Дмитрий Пашутин, о роли диджитал в формировании современных медиа говорил CEO в Ikoï Studio, эксперт в сфере цифровой культуры Себастьен Котте, отрасль новых медиа в дискуссии представил партнер Агентства А2 Виктор Леванов, а значение геймдева и игровой индустрии в развитии креативных технологий обсудил директор по маркетингу Astrum Entertainment Тимофей Бутырин. Еще одной яркой темой, раскрывающей возможности креативных индустрий России и перспектив международного сотрудничества, стала сессия "В Москву с любовью". В программу первого международного форума "Культура. Медиа. Цифра" также вошли дискуссии об экономике новых медиа, взаимовлиянию новых медиа и кинематографа, новых трендах коммуникации и рисках, связанных с ними, о развитии игровой индустрии и ее роли в новом медиаландшафте, а также о технологиях искусственного интеллекта, человеческом капитале и его сохранении в отрасли. Форум "Культура. Медиа. Цифра" стал первым масштабным событием на площадке TAU на территории кинозавода "Москино", заключили в оргкомитете.

https://ria.ru/20241113/kultura-1983611674.html

https://ria.ru/20241113/kusturitsa-1983601396.html

россия

москва

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сербия, эмир кустурица, оливер стоун, люк бессон, газпром-медиа холдинг, mdk, национальная медиа группа