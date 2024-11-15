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Forbes назвал лучших работодателей России - РИА Новости, 15.11.2024
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00:49 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/forbes-1983860990.html
Forbes назвал лучших работодателей России
Forbes назвал лучших работодателей России - РИА Новости, 15.11.2024
Forbes назвал лучших работодателей России
Forbes опубликовал рейтинг из 167 лучших, на его взгляд, работодателей России. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T00:49
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экономика
россия
forbes
газпром
сбер
яндекс
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Forbes опубликовал рейтинг из 167 лучших, на его взгляд, работодателей России.Список разбит на четыре категории: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". "Платиновый" статус получили 26 компаний, среди которых "Сбер", "Яндекс", "Авито", "Лаборатория Касперского". "Золотой" достался "Аэрофлоту", "2ГИС", "Газпрому", "Магниту" и еще 66 работодателям.Помимо прочего, журнал оценивал все компании по основным критериям ESG-повестки, которая включает "экологию" (E), "сотрудников и общество" (S) и "корпоративное управление" (G).В октябре Forbes составил рейтинг самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2023 года, первую строчку в котором занял "Газпром". При этом, как заявили в издании, убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса.
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экономика, россия, forbes, газпром, сбер, яндекс
Экономика, Россия, Forbes, Газпром, Сбер, Яндекс
Forbes назвал лучших работодателей России

Forbes подготовил рейтинг из 167 лучших работодателей России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Forbes
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Forbes опубликовал рейтинг из 167 лучших, на его взгляд, работодателей России.
Список разбит на четыре категории: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза".
"Платиновый" статус получили 26 компаний, среди которых "Сбер", "Яндекс", "Авито", "Лаборатория Касперского". "Золотой" достался "Аэрофлоту", "2ГИС", "Газпрому", "Магниту" и еще 66 работодателям.
Помимо прочего, журнал оценивал все компании по основным критериям ESG-повестки, которая включает "экологию" (E), "сотрудников и общество" (S) и "корпоративное управление" (G).
В октябре Forbes составил рейтинг самых убыточных юридических лиц в России по итогам 2023 года, первую строчку в котором занял "Газпром". При этом, как заявили в издании, убыток компании имел скорее бухгалтерский характер, чем отражал фактическое состояние бизнеса.
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