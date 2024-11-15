https://ria.ru/20241115/ekspert-1984076040.html

Эксперт назвал разговор Шольца с Путиным бессмысленным

Эксперт назвал разговор Шольца с Путиным бессмысленным - РИА Новости, 15.11.2024

Эксперт назвал разговор Шольца с Путиным бессмысленным

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был бессмысленным, так как позиция Берлина по украинскому кризису уже... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:37

2024-11-15T20:37

2024-11-15T20:37

германия

россия

владимир путин

российская академия наук

олаф шольц

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был бессмысленным, так как позиция Берлина по украинскому кризису уже давно известна, следующим, кто позвонит российскому лидеру, может быть президент Франции Эммануэль Макрон, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. "Я считаю, что этот разговор был абсолютно бессмысленным с точки зрения результативности. Потому что федеральный канцлер заявил о позиции, о которой мы слышали еще два года назад. Ничего не изменилось. Что он предложил нового? Закончить конфликт? Давайте сядем за стол переговоров", - сказал Гусев. По его мнению, Шольц звонил для того, чтобы обозначить свою позицию по украинскому кризису в связи с приближающимися парламентскими выборами в Германии. "Он исходил из своей провальной позиции. Позиция Шольца, как лидера Социал-демократической партии Германии, потерпела крах. Ему сейчас нужно перед парламентскими выборами набирать очки, поправлять политическое положение", - отметил эксперт. На данный момент предпосылок для телефонного разговора с российским лидером нет, но если такая инициатива поступит от европейских политиков, то им может быть президент Франции Эммануэль Макрон, считает Гусев. "Позвонить может любой, тот же Макрон, но что он скажет? Он ничего не сможет сказать, у него нет предложений, потому что у них руки связаны. Сейчас все смотрят в рот победившему (на президентских выборах в США Дональду - ред.) Трампу - что Трамп скажет, то они и будут делать. Скажет позвонить - они позвонят. Я не исключаю, что Шольц тоже мог выполнять чью-то задачу", - подчеркнул он. По мнению эксперта, Путин в контексте телефонного разговора показал открытость России. "Он мог бы не включаться в этот разговор, сославшись на занятость, но он пошел навстречу", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html

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германия, россия, владимир путин, российская академия наук, олаф шольц, в мире