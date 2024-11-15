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В Новочебоксарске завели дело после массового заболевания школьников - РИА Новости, 15.11.2024
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12:27 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/delo--1983924648.html
В Новочебоксарске завели дело после массового заболевания школьников
В Новочебоксарске завели дело после массового заболевания школьников - РИА Новости, 15.11.2024
В Новочебоксарске завели дело после массового заболевания школьников
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Новочебоксарске после массового заболевания учеников, питавшихся в школьной столовой, РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:27
2024-11-15T12:27
происшествия
новочебоксарск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Новочебоксарске после массового заболевания учеников, питавшихся в школьной столовой, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Вечером 14 ноября в медицинские учреждения республики обратились 19 детей из числа учащихся школы №4 города Новочебоксарска и 1 учитель с жалобами на плохое состояние здоровья. Трое детей были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывается амбулаторно. "В настоящий момент обращения детей в медицинские учреждения продолжают поступать", - говорится в сообщении. По факту массового заболевания учащихся возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). "На месте работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы. Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия также будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982870567.html
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происшествия, новочебоксарск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новочебоксарск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новочебоксарске завели дело после массового заболевания школьников

СК РФ: в Новочебоксарске завели дело после массового заболевания школьников

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Новочебоксарске после массового заболевания учеников, питавшихся в школьной столовой, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Вечером 14 ноября в медицинские учреждения республики обратились 19 детей из числа учащихся школы №4 города Новочебоксарска и 1 учитель с жалобами на плохое состояние здоровья. Трое детей были госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывается амбулаторно.
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"В настоящий момент обращения детей в медицинские учреждения продолжают поступать", - говорится в сообщении.
По факту массового заболевания учащихся возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
"На месте работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы. Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия также будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияНовочебоксарскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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