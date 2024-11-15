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Чернышенко рассказал о реализации проекта "Санкт-Петербург Марина" - РИА Новости, 15.11.2024
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Туризм
 
15:33 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/chernyshenko-1984001684.html
Чернышенко рассказал о реализации проекта "Санкт-Петербург Марина"
Чернышенко рассказал о реализации проекта "Санкт-Петербург Марина" - РИА Новости, 15.11.2024
Чернышенко рассказал о реализации проекта "Санкт-Петербург Марина"
Реализация проекта туристического кластера "Санкт-Петербург Марина", входящего в проект "Пять морей и озеро Байкал", позволит создать около 7 тысяч рабочих... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:33
2024-11-15T15:33
туризм
россия
иркутская область
санкт-петербург
дмитрий чернышенко
александр беглов
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Реализация проекта туристического кластера "Санкт-Петербург Марина", входящего в проект "Пять морей и озеро Байкал", позволит создать около 7 тысяч рабочих мест, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам совещания по вопросу реализации проекта. "Критически важно синхронизировать наши планы с развитием транспортной инфраструктуры. Такие масштабные проекты, как "Пять морей и озеро Байкал" напрямую влияют на социально-экономическое развитие регионов. Реализация проекта "Санкт-Петербург Марина" позволит создать порядка 7 тысяч рабочих мест", - прокомментировал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении аппарата. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, слова которого также приводятся в сообщении, благодаря природным условиям и транспортной доступности кластер станет важнейшей частью новой туристской географии города. Курорт создаст дополнительный туристический поток в 1,3 миллиона человек в год и внесет значимый вклад в экономику. Однако нужно решить вопросы, связанные с энергетикой и дорожной инфраструктурой. Чернышенко добавил, что для контроля за проектом по поручению председателя правительства Михаила Мишустина созданы инструменты, в том числе "дашборд", на котором будут отображены контрольные точки и вся детализированная информация. Отмечается, что в рамках проекта планируется создание марины полного цикла с возможностью зимнего хранения на 1 тысячу яхт и летней стоянкой вместимостью до 1,5 тысячи яхт, что позволит ей получить статус самой большой марины в России. В перспективе для инвесторов будет доступен 21 инвестиционный лот, восемь из которых - гостиницы. Предполагается, что на туристской территории также появятся спортивные объекты, рестораны и многое другое. В следующем году планируется приступить к проектированию и строительству обеспечивающей инфраструктуры. Проект "Пять морей и озеро Байкал" включает в себя следующие кластеры - "Белая дюна" в Калининградской области, проект "Санкт-Петербург Марина", "Приморск" в Запорожье, "Золотые пески" в Крыму, "Новая Анапа" в Краснодарском крае, проекты "Ворота Байкала" и "Байкальская слобода" в Иркутской области, "Приморье". Готовятся проекты "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане и "Волшебный Байкал", которые планируется в Иркутской области и Бурятии.
https://ria.ru/20241031/turizm-1981049519.html
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россия, иркутская область, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, александр беглов, михаил мишустин
Туризм, Россия, Иркутская область, Санкт-Петербург, Дмитрий Чернышенко, Александр Беглов, Михаил Мишустин
Чернышенко рассказал о реализации проекта "Санкт-Петербург Марина"

Чернышенко: проект "Санкт-Петербург Марина" создаст около 7 тыс рабочих мест

© Фото : Правительство РоссииДмитрий Чернышенко и Александр Беглов обсудили реализацию проекта "Санкт-Петербург марина"
Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов обсудили реализацию проекта Санкт-Петербург марина - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Правительство России
Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов обсудили реализацию проекта "Санкт-Петербург марина"
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Реализация проекта туристического кластера "Санкт-Петербург Марина", входящего в проект "Пять морей и озеро Байкал", позволит создать около 7 тысяч рабочих мест, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам совещания по вопросу реализации проекта.
"Критически важно синхронизировать наши планы с развитием транспортной инфраструктуры. Такие масштабные проекты, как "Пять морей и озеро Байкал" напрямую влияют на социально-экономическое развитие регионов. Реализация проекта "Санкт-Петербург Марина" позволит создать порядка 7 тысяч рабочих мест", - прокомментировал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении аппарата.
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По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, слова которого также приводятся в сообщении, благодаря природным условиям и транспортной доступности кластер станет важнейшей частью новой туристской географии города. Курорт создаст дополнительный туристический поток в 1,3 миллиона человек в год и внесет значимый вклад в экономику. Однако нужно решить вопросы, связанные с энергетикой и дорожной инфраструктурой.
Чернышенко добавил, что для контроля за проектом по поручению председателя правительства Михаила Мишустина созданы инструменты, в том числе "дашборд", на котором будут отображены контрольные точки и вся детализированная информация.
Отмечается, что в рамках проекта планируется создание марины полного цикла с возможностью зимнего хранения на 1 тысячу яхт и летней стоянкой вместимостью до 1,5 тысячи яхт, что позволит ей получить статус самой большой марины в России. В перспективе для инвесторов будет доступен 21 инвестиционный лот, восемь из которых - гостиницы. Предполагается, что на туристской территории также появятся спортивные объекты, рестораны и многое другое. В следующем году планируется приступить к проектированию и строительству обеспечивающей инфраструктуры.
Проект "Пять морей и озеро Байкал" включает в себя следующие кластеры - "Белая дюна" в Калининградской области, проект "Санкт-Петербург Марина", "Приморск" в Запорожье, "Золотые пески" в Крыму, "Новая Анапа" в Краснодарском крае, проекты "Ворота Байкала" и "Байкальская слобода" в Иркутской области, "Приморье". Готовятся проекты "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане и "Волшебный Байкал", которые планируется в Иркутской области и Бурятии.
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ТуризмРоссияИркутская областьСанкт-ПетербургДмитрий ЧернышенкоАлександр БегловМихаил Мишустин
 
 
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