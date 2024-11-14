Рейтинг@Mail.ru
В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 14.11.2024 (обновлено: 15:47 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/vtsiom-1983729386.html
В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ
В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ - РИА Новости, 14.11.2024
В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ
Спрос на две категории специалистов, которых не может заменить искусственный интеллект, повысится в ближайшие 10 лет, речь идет о высококвалифицированных и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:28
2024-11-14T15:47
общество
валерий федоров
вциом
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923409907_0:81:3456:2025_1920x0_80_0_0_827b192dc6674fd07c38807233371b6b.jpg
МОСКВА, 14 Ноя - РИА Новости. Спрос на две категории специалистов, которых не может заменить искусственный интеллект, повысится в ближайшие 10 лет, речь идет о высококвалифицированных и низкоквалифицированных профессиях, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Повысится спрос (в ближайшие 10 лет - ред.) на две категории специалистов. Первая - это самые низкоквалифицированные, но при этом это такой труд, который трудно роботизировать", - сказал Федоров журналистам. В качестве примера глава ВЦИОМ привел сельское хозяйство, где техника без человека не способна справиться со всеми задачами. "Второй сегмент - это самые сложные, самые высококвалифицированные работы, которые тоже не может заменить искусственный интеллект", - отметил Федоров. По его мнению, "средние" позиции легко алгоритмизировать, роботизация в них произойдет, как только это будет экономически эффективно.
https://ria.ru/20240506/superjob-1944043499.html
https://realty.ria.ru/20231003/development-1900003718.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923409907_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_f917192941e4f68610f21a4fc7bc2ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валерий федоров, вциом, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Валерий Федоров, ВЦИОМ, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ

ВЦИОМ: спрос на специалистов, которых не заменит ИИ, повысится

© iStock.com / Arkadiusz WargułaЭкран компьютера
Экран компьютера - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© iStock.com / Arkadiusz Warguła
Экран компьютера . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 Ноя - РИА Новости. Спрос на две категории специалистов, которых не может заменить искусственный интеллект, повысится в ближайшие 10 лет, речь идет о высококвалифицированных и низкоквалифицированных профессиях, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Повысится спрос (в ближайшие 10 лет - ред.) на две категории специалистов. Первая - это самые низкоквалифицированные, но при этом это такой труд, который трудно роботизировать", - сказал Федоров журналистам.
Изучение китайского языка - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Исследование выявило рост спроса на специалистов, знающих китайский язык
6 мая, 03:57
В качестве примера глава ВЦИОМ привел сельское хозяйство, где техника без человека не способна справиться со всеми задачами.
"Второй сегмент - это самые сложные, самые высококвалифицированные работы, которые тоже не может заменить искусственный интеллект", - отметил Федоров.
По его мнению, "средние" позиции легко алгоритмизировать, роботизация в них произойдет, как только это будет экономически эффективно.
Инженер работает со схемой строительства - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В России на треть вырос спрос на специалистов в девелопменте
3 октября 2023, 00:00
 
ОбществоВалерий ФедоровВЦИОМСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала