https://ria.ru/20241114/vtsiom-1983729386.html

В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ

В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ - РИА Новости, 14.11.2024

В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ

Спрос на две категории специалистов, которых не может заменить искусственный интеллект, повысится в ближайшие 10 лет, речь идет о высококвалифицированных и... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:28

2024-11-14T13:28

2024-11-14T15:47

общество

валерий федоров

вциом

социальный навигатор

сн_образование

кем стать

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МОСКВА, 14 Ноя - РИА Новости. Спрос на две категории специалистов, которых не может заменить искусственный интеллект, повысится в ближайшие 10 лет, речь идет о высококвалифицированных и низкоквалифицированных профессиях, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Повысится спрос (в ближайшие 10 лет - ред.) на две категории специалистов. Первая - это самые низкоквалифицированные, но при этом это такой труд, который трудно роботизировать", - сказал Федоров журналистам. В качестве примера глава ВЦИОМ привел сельское хозяйство, где техника без человека не способна справиться со всеми задачами. "Второй сегмент - это самые сложные, самые высококвалифицированные работы, которые тоже не может заменить искусственный интеллект", - отметил Федоров. По его мнению, "средние" позиции легко алгоритмизировать, роботизация в них произойдет, как только это будет экономически эффективно.

https://ria.ru/20240506/superjob-1944043499.html

https://realty.ria.ru/20231003/development-1900003718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий федоров, вциом, социальный навигатор, сн_образование, кем стать