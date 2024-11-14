https://ria.ru/20241114/vtsiom-1983729386.html
В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ
В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ - РИА Новости, 14.11.2024
В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ
Спрос на две категории специалистов, которых не может заменить искусственный интеллект, повысится в ближайшие 10 лет, речь идет о высококвалифицированных и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:28
2024-11-14T13:28
2024-11-14T15:47
общество
валерий федоров
вциом
социальный навигатор
сн_образование
кем стать
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МОСКВА, 14 Ноя - РИА Новости. Спрос на две категории специалистов, которых не может заменить искусственный интеллект, повысится в ближайшие 10 лет, речь идет о высококвалифицированных и низкоквалифицированных профессиях, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Повысится спрос (в ближайшие 10 лет - ред.) на две категории специалистов. Первая - это самые низкоквалифицированные, но при этом это такой труд, который трудно роботизировать", - сказал Федоров журналистам. В качестве примера глава ВЦИОМ привел сельское хозяйство, где техника без человека не способна справиться со всеми задачами. "Второй сегмент - это самые сложные, самые высококвалифицированные работы, которые тоже не может заменить искусственный интеллект", - отметил Федоров. По его мнению, "средние" позиции легко алгоритмизировать, роботизация в них произойдет, как только это будет экономически эффективно.
https://ria.ru/20240506/superjob-1944043499.html
https://realty.ria.ru/20231003/development-1900003718.html
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общество, валерий федоров, вциом, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Валерий Федоров, ВЦИОМ, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
В России может повыситься спрос на специалистов, которых не заменит ИИ
ВЦИОМ: спрос на специалистов, которых не заменит ИИ, повысится
МОСКВА, 14 Ноя - РИА Новости. Спрос на две категории специалистов, которых не может заменить искусственный интеллект, повысится в ближайшие 10 лет, речь идет о высококвалифицированных и низкоквалифицированных профессиях, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Повысится спрос (в ближайшие 10 лет - ред.) на две категории специалистов. Первая - это самые низкоквалифицированные, но при этом это такой труд, который трудно роботизировать", - сказал Федоров журналистам.
В качестве примера глава ВЦИОМ привел сельское хозяйство, где техника без человека не способна справиться со всеми задачами.
"Второй сегмент - это самые сложные, самые высококвалифицированные работы, которые тоже не может заменить искусственный интеллект", - отметил Федоров.
По его мнению, "средние" позиции легко алгоритмизировать, роботизация в них произойдет, как только это будет экономически эффективно.