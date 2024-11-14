https://ria.ru/20241114/ukraina-1983858187.html

Владелец "Киевстара" призвал завершить конфликт на Украине

Владелец "Киевстара" призвал завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.11.2024

Владелец "Киевстара" призвал завершить конфликт на Украине

Владелец крупнейшего украинского оператора сотовой связи "Киевстар" и генеральный директор группы компаний VEON Каан Терзиоглу призвал к завершению конфликта на РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T23:57

2024-11-14T23:57

2024-11-14T23:57

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александр торбахов

юрий ушаков

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Владелец крупнейшего украинского оператора сотовой связи "Киевстар" и генеральный директор группы компаний VEON Каан Терзиоглу призвал к завершению конфликта на Украине. "Любой взлетающий самолет должен когда-то приземлиться. Любая война должна закончиться", - заявил Терзиоглу в интервью агентству Блумберг. Как сообщили журналисты агентства, Терзиоглу заявил, что Украина "хорошо сражалась" и "заслуживает достойного решения" конфликта, но несет слишком серьезные потери. VEON в ноябре прошлого года сообщил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России - компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" заявил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Правкомиссия РФ по иностранным инвестициям одобрила продажу при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных VEON в пользу российских инвесторов. Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии. Летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241114/bomba-1983854172.html

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