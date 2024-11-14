Рейтинг@Mail.ru
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:54 14.11.2024 (обновлено: 00:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/telegram-1983638020.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 14.11.2024
В работе Telegram произошел сбой
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 00.31 мск составило 2720, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T00:54
2024-11-14T00:55
москва
рязанская область
telegram
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c6e077c5231988c63a36372db9cf440.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 00.31 мск составило 2720, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы стали поступать около полуночи. Россияне жалуются на проблемы с оповещениями, сбой в работе мобильного приложения и сайта, общий сбой. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Подмосковья, Тверской, Нижегородской, Рязанской областей, а также от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
https://ria.ru/20241106/telegram-1982195376.html
москва
рязанская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5b84beba883442368e3be66b299f4eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, рязанская область, telegram, московская область (подмосковье)
Москва, Рязанская область, Telegram, Московская область (Подмосковье)
В работе Telegram произошел сбой

Downdetector: в работе Telegram произошел сбой, число жалоб составило 2720

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 00.31 мск составило 2720, следует из данных Downdetector.
Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы стали поступать около полуночи. Россияне жалуются на проблемы с оповещениями, сбой в работе мобильного приложения и сайта, общий сбой.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Telegram грозит штраф за отказ выполнить предписание РКН
6 ноября, 14:03
Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Подмосковья, Тверской, Нижегородской, Рязанской областей, а также от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
 
МоскваРязанская областьTelegramМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала