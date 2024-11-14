https://ria.ru/20241114/telegram-1983638020.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 14.11.2024
В работе Telegram произошел сбой
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 00.31 мск составило 2720, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T00:54
2024-11-14T00:54
2024-11-14T00:55
москва
рязанская область
telegram
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 00.31 мск составило 2720, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы стали поступать около полуночи. Россияне жалуются на проблемы с оповещениями, сбой в работе мобильного приложения и сайта, общий сбой. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Подмосковья, Тверской, Нижегородской, Рязанской областей, а также от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
https://ria.ru/20241106/telegram-1982195376.html
москва
рязанская область
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москва, рязанская область, telegram, московская область (подмосковье)
Москва, Рязанская область, Telegram, Московская область (Подмосковье)
В работе Telegram произошел сбой
Downdetector: в работе Telegram произошел сбой, число жалоб составило 2720