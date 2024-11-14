https://ria.ru/20241114/telegram-1983638020.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 14.11.2024

В работе Telegram произошел сбой

Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 00.31 мск составило 2720, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T00:54

2024-11-14T00:54

2024-11-14T00:55

москва

рязанская область

telegram

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 00.31 мск составило 2720, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы стали поступать около полуночи. Россияне жалуются на проблемы с оповещениями, сбой в работе мобильного приложения и сайта, общий сбой. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Подмосковья, Тверской, Нижегородской, Рязанской областей, а также от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

https://ria.ru/20241106/telegram-1982195376.html

москва

рязанская область

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, рязанская область, telegram, московская область (подмосковье)