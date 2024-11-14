https://ria.ru/20241114/prazdnik-1983570343.html

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 14 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 14 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 14 ноября

На 14 ноября 2024 года приходятся сразу несколько профессиональных праздников: День логопеда и День социолога отмечают в России, а День борьбы с диабетом и... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T06:00

2024-11-14T06:00

2024-11-14T16:15

россия

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религиозные праздники

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. На 14 ноября 2024 года приходятся сразу несколько профессиональных праздников: День логопеда и День социолога отмечают в России, а День борьбы с диабетом и Всемирный день качества – во всем мире. Какие сегодня праздники: международные, религиозные, памятные события из истории, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какие сегодня праздники в России14 ноября с профессиональным праздником поздравляют логопедов, социологов, эндокринологов. Православные верующие чтят память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии. В России и в мире проходит день борьбы с диабетом.Профессиональные праздникиДень социолога в России отмечается 14 ноября. Праздник учреждён в 1994 году в Санкт-Петербургском государственном университете по инициативе декана факультета "Социология" Асалхана Бороноева. Дата выбрана в честь открытия в Париже в 1901 году Русской высшей школы общественных наук, где начал деятельность первый в мире социологический факультет.Международный день логопеда отмечается в России и других странах. Специалисты-логопеды анализируют причины, механизмы, симптоматику нарушений и корректируют дефекты речи у детей и взрослых.Церковный праздник14 ноября – день памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. Братья были известными врачами и обладали даром исцеления, помогали даже самым безнадежно больным людям. Они всю жизнь бескорыстно лечили телесные и душевные недуги страждущих.Народный праздник14 ноября по народному календарю именуют Кузьминки осенние, или Курьи именины. В этот день отмечается память двух братьев, святых Космы и Дамиана, которых в народе почитали как хранителей семейного очага и покровителей ремесленников и ремесел – женского рукоделия и кузнечного искусства.В старину в это время полагалось задабривать дворового духа, оказывать поддержку нуждающимся и устраивать посиделки, где на столе обязательно должна быть куриная лапша и другие блюда из курятины. А вот заниматься вязанием и шитьем в этот день не рекомендуется, как и совершать крупные покупки.Какие сегодня праздники в миреДень эндокринолога отмечается по всему миру ежегодно 14 ноября. Врачи этой специализации занимаются диагностикой, профилактикой и лечением патологий эндокринной системы.В эту же дату проходит Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). Цель глобальной акции – повысить осведомленность населения о причинах, последствиях и методах профилактики этого хронического заболевания. В России зарегистрировано свыше 4 миллионов людей, страдающих диабетом.На 14 ноября 2024 года выпадает и Всемирный день качества. В рамках этого события в разных странах проходит неделя качества, во время которой демонстрируются преимущества и важность качества товаров и услуг для конкурентоспособности.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 14 ноября в разные годы:1851 – в США опубликован полный текст романа Германа Мелвилла "Моби Дик".1901 – венский врач Карл Ландштейнер предложил разделить все образцы крови на три группы: А, В и 0.1903 – в Голландии сообщили об изобретении электрокардиографа.1908 – Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.1920 – Красная армия заняла Севастополь в Крыму.1922 – начала регулярное вещание национальная компания BBC.1925 – в Париже открылась выставка искусства сюрреалистов, где были представлены работы Макса Эрнста, Мана Рэя, Джоан Миро и Пабло Пикассо.1936 – на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды (ныне – Гидрометцентр России).1935 – в Кремле открылось первое Всесоюзное совещание стахановцев.1939 – на улицах Москвы состоялся большой автопробег, посвященный выпуску миллионного советского автомобиля.1969 – к Луне отправился космический корабль "Аполлон-12".1968 – в Европе провели первую операцию по трансплантации лёгкого.1970 – дата вступления СССР в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).1994 – через туннель под Ла-Маншем открылось движение между Парижем и Лондоном.1971 – автоматическая межпланетная станция Маринер-9 выведена на орбиту Марса.ИмениныДень ангела 14 ноября празднуют: Агриппина, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Елизавета, Кузьма, Иван, Петр, Прокоп, Савва, Федор, Фома, Юлиания, Яков.

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россия, в мире, праздники, религиозные праздники