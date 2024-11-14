https://ria.ru/20241114/oteli-1983310167.html

Эксперты подсчитали расходы россиян на отели в новогодние каникулы

Эксперты подсчитали расходы россиян на отели в новогодние каникулы - РИА Новости, 14.11.2024

Эксперты подсчитали расходы россиян на отели в новогодние каникулы

Эксперты определили, сколько денег потратят российские туристы за гостиницы в новогодние праздники, сообщает "Отелло". РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T05:25

2024-11-14T05:25

2024-11-14T15:28

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты определили, сколько денег потратят российские туристы за гостиницы в новогодние праздники, сообщает "Отелло".Специалисты сервиса от 2ГИС проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что средняя стоимость номера в пятерке самых популярных направлений варьируется от семи до десяти тысяч рублей в сутки.Так, траты на ночевку в Казани будут одни из самых низких — в среднем 7,4 тысячи рублей. Санкт-Петербург и область — подороже, средние расходы на проживание — девять тысяч рублей. Примерно на 100 рублей больше придется заплатить за гостиницу в Москве и области. Проживание в отеле на Байкале стоит в среднем 9,5 тысячи рублей, а средние траты на объекты размещения в Краснодарском крае — 10,1 тысячи рублей.Кроме того, эксперты вычислили самую большую статью расходов россиян в новогодние праздники. У 36 процентов из 1000 опрошенных пользователей это подарки. Чуть меньше – 32 процента считают необходимым потратить значительные суммы на праздничный стол. Путешествия, как самую значительную статью расходов, назвали 18 процентов опрошенных.

https://ria.ru/20241114/otdykh-1836657926.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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