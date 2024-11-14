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Эксперты подсчитали расходы россиян на отели в новогодние каникулы - РИА Новости, 14.11.2024
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Туризм
 
05:25 14.11.2024 (обновлено: 15:28 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/oteli-1983310167.html
Эксперты подсчитали расходы россиян на отели в новогодние каникулы
Эксперты подсчитали расходы россиян на отели в новогодние каникулы - РИА Новости, 14.11.2024
Эксперты подсчитали расходы россиян на отели в новогодние каникулы
Эксперты определили, сколько денег потратят российские туристы за гостиницы в новогодние праздники, сообщает "Отелло". РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:25
2024-11-14T15:28
туризм
туризм
новости - туризм
казань
санкт-петербург
москва
новый год
отели
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты определили, сколько денег потратят российские туристы за гостиницы в новогодние праздники, сообщает "Отелло".Специалисты сервиса от 2ГИС проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что средняя стоимость номера в пятерке самых популярных направлений варьируется от семи до десяти тысяч рублей в сутки.Так, траты на ночевку в Казани будут одни из самых низких — в среднем 7,4 тысячи рублей. Санкт-Петербург и область — подороже, средние расходы на проживание — девять тысяч рублей. Примерно на 100 рублей больше придется заплатить за гостиницу в Москве и области. Проживание в отеле на Байкале стоит в среднем 9,5 тысячи рублей, а средние траты на объекты размещения в Краснодарском крае — 10,1 тысячи рублей.Кроме того, эксперты вычислили самую большую статью расходов россиян в новогодние праздники. У 36 процентов из 1000 опрошенных пользователей это подарки. Чуть меньше – 32 процента считают необходимым потратить значительные суммы на праздничный стол. Путешествия, как самую значительную статью расходов, назвали 18 процентов опрошенных.
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туризм, новости - туризм, казань, санкт-петербург, москва, новый год, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Новый год, Отели, Гостиницы
Эксперты подсчитали расходы россиян на отели в новогодние каникулы

"Отелло": Казань – популярный у туристов город с самыми недорогими отелями

© Depositphotos.com / prostoolehМолодая пара у камина
Молодая пара у камина - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Depositphotos.com / prostooleh
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты определили, сколько денег потратят российские туристы за гостиницы в новогодние праздники, сообщает "Отелло".
Специалисты сервиса от 2ГИС проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что средняя стоимость номера в пятерке самых популярных направлений варьируется от семи до десяти тысяч рублей в сутки.
Так, траты на ночевку в Казани будут одни из самых низких — в среднем 7,4 тысячи рублей. Санкт-Петербург и область — подороже, средние расходы на проживание — девять тысяч рублей. Примерно на 100 рублей больше придется заплатить за гостиницу в Москве и области. Проживание в отеле на Байкале стоит в среднем 9,5 тысячи рублей, а средние траты на объекты размещения в Краснодарском крае — 10,1 тысячи рублей.
Кроме того, эксперты вычислили самую большую статью расходов россиян в новогодние праздники. У 36 процентов из 1000 опрошенных пользователей это подарки. Чуть меньше – 32 процента считают необходимым потратить значительные суммы на праздничный стол. Путешествия, как самую значительную статью расходов, назвали 18 процентов опрошенных.
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