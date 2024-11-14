https://ria.ru/20241114/moskva-1983750492.html

Более 200 экспонентов поучаствуют в выставке "РусАртСтиль" в Москве

Более 200 экспонентов поучаствуют в выставке "РусАртСтиль" в Москве - РИА Новости, 14.11.2024

Более 200 экспонентов поучаствуют в выставке "РусАртСтиль" в Москве

Восьмая выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" пройдет в столице с 21 по 24 ноября, в ней примут участие более 200... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:01

2024-11-14T15:01

2024-11-14T15:01

москва

валентина мельникова

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Восьмая выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль" пройдет в столице с 21 по 24 ноября, в ней примут участие более 200 экспонентов из 35 регионов России, сообщают организаторы. "РусАртСтиль" — это яркое событие, включающее предновогоднюю выставку-ярмарку, показы мод, творческие встречи с дизайнерами и художниками, концертную программу, мастер-классы, лотерею с призами от участников выставки, креативную фотозону и многое другое. Главная задача проекта – показать, как богатое культурное наследие страны успешно вливается в новые тенденции творчества, моды, быта и формирует современный российский стиль, соединяя самобытную этнокультуру с современностью. В мероприятии примут участие более 200 экспонентов из 35 регионов России, в том числе мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также Иркутской, Оренбургской, Свердловской, Калининградской, Ленинградской, Владимирской, Волгоградской, Ростовской, Костромской, Тюменской, Ивановской, Калужской, Тверской, Воронежской, Брянской, Московской областей. Еще на выставку приедут специалисты из Республик Крыма, Алтая, Удмуртии, Татарстана, Дагестана, а также Красноярского края, Ханты-Мансийского Автономного округа. В рамках выставки впервые будет представлен салон "Территория российской моды", состоящий из шоу-румов и серии дефиле. Так, 22-23 ноября талантливые дизайнеры покажут новые коллекции авторской одежды и аксессуаров, в том числе с использованием национальных мотивов, а также молодежную линейку одежды с элементами русского кроя и принта. В этом сезоне выставка "РусАртСтиль" учреждает специальную награду "Легенды российской моды" и откроет серию тематических показов, которые станут чествованием подвижников и миссионеров отечественной моды. Свои коллекции представят: Татьяна Смирнова, Валентина Мельникова, Дом вышивки Надежды Вороновой, Лидия Цховребова. В преддверии новогодних праздников посетителей выставки ожидают художественные изделия кружевниц из Ельца; работы талантливых керамистов, в том числе впервые от мастерской из Иркутска; авторские пуховые изделия из Оренбурга и Волгограда; необычные янтарные украшения из Калининграда; ювелирные изделия с драгоценными камнями и бриллиантами; кубачинское серебро; изделия с традиционной заонежской вышивкой от предприятия художественных промыслов "Карельские узоры" и другое. Впервые в столице "Мануфактура "Московская игрушка" представит на выставке-ярмарке эксклюзивную коллекцию "Я русский. Соотечественники, изменившие мир!". Коллекция, над которой работали художники-кукольники, состоит из 12 ватных миниатюр великих людей, прославивших Россию своим творчеством, изобретениями и трудами. Также на выставке будет представлена экспозиция "Виртуального музея резных наличников", созданного Иваном Хафизовым, и каждый сможет сфотографироваться на фоне огромного наличника.

https://ria.ru/20241113/kultura-1983611674.html

https://sn.ria.ru/20241028/teatr-1980521651.html

москва

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, валентина мельникова, россия