https://ria.ru/20241114/minobrnauki-1983806031.html
В Минобрнауки объяснили объединение факультетов и кафедр
В Минобрнауки объяснили объединение факультетов и кафедр - РИА Новости, 14.11.2024
В Минобрнауки объяснили объединение факультетов и кафедр
Вопрос о перемещении направлений подготовки "Журналистика" и "Филология" в одну укрупненную группу специальностей действительно обсуждается с профессиональным... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:50
2024-11-14T17:50
2024-11-14T18:09
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопрос о перемещении направлений подготовки "Журналистика" и "Филология" в одну укрупненную группу специальностей действительно обсуждается с профессиональным сообществом, но это не означает слияния факультетов и кафедр, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. В четверг заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, выступая на выездном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил, что Минобрнауки РФ обсуждает возможность объединения журналистики и филологии в университетах, с 2026 года планируется сформировать новую систему журналистского образования в России. По словам министерства, перенесение направлений подготовки из одной УГСН (укрупненной группы специальностей и направлений) в другую никак не влияет на выделение или слияние факультетов и кафедр. "Так, в настоящее время в УГСН "Экономика и управление" включены такие направления, как "Экономика", "Бизнес-информатика", "Торговое дело", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", "Управление персоналом". При этом в университетах, как правило, функционируют самостоятельные факультеты и кафедры по каждому из указанных направлений", - заключили в Минобрнауки РФ.
https://ria.ru/20240708/nauka-1957376504.html
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россия, госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В Минобрнауки объяснили объединение факультетов и кафедр
Минобрнауки: объединение факультетов и кафедр не означает слияния факультетов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопрос о перемещении направлений подготовки "Журналистика" и "Филология" в одну укрупненную группу специальностей действительно обсуждается с профессиональным сообществом, но это не означает слияния факультетов и кафедр, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В четверг заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, выступая на выездном заседании комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи, заявил, что Минобрнауки РФ обсуждает возможность объединения журналистики и филологии в университетах, с 2026 года планируется сформировать новую систему журналистского образования в России.
По словам министерства, перенесение направлений подготовки из одной УГСН (укрупненной группы специальностей и направлений) в другую никак не влияет на выделение или слияние факультетов и кафедр.
"Так, в настоящее время в УГСН "Экономика и управление" включены такие направления, как "Экономика", "Бизнес-информатика", "Торговое дело", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", "Управление персоналом". При этом в университетах, как правило, функционируют самостоятельные факультеты и кафедры по каждому из указанных направлений", - заключили в Минобрнауки РФ.