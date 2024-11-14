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Дагестан и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.11.2024
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Республика Дагестан
 
21:29 14.11.2024 (обновлено: 21:30 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/lnr-1983847114.html
Дагестан и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве
Дагестан и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.11.2024
Дагестан и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве
Премьер-министр Республики Дагестан (РД) Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:29
2024-11-14T21:30
республика дагестан
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Республики Дагестан (РД) Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает в том числе взаимные поставки сельхозпродукции, организацию бизнес-миссий и сотрудничество в сфере туризма, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана. "Дагестан и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве. Сегодня, 14 ноября, глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник провел встречу с председателем правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. В ходе рабочей встречи наметили векторы расширения торгово-экономических и гуманитарных связей между республиками. Это и взаимные поставки сельхозпродукции, организация бизнес-миссий, сотрудничество в сфере туризма и т.д.", – говорится в сообщении. Пасечник поблагодарил председателя правительства Дагестана за постоянную поддержку участников СВО и мирных жителей ЛНР и вручил ему государственную награду – знак "За гуманитарную помощь". "Мы будем обмениваться опытом и стараться быть полезными в самое непростое время для Луганской Народной республики, чтобы Дагестан был рядом, принимал участие в реализации проектов по развитию ЛНР. Готовимся летом вновь принять луганских детей на летний отдых, а в скором времени отправим в Луганск делегацию с бизнес-миссией. Наметили перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе в садоводстве", – прокомментировал Абдулмуслимов. В рамках поездки в ЛНР премьер Дагестана ранее побывал на передовой, где встретился с бойцами батальона "Каспий" и других подразделений и передал им гуманитарный груз. Затем он посетил подшефные детсад и школу, которым Дагестан помогает уже не один год.
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луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, республика дагестан, россия
Республика Дагестан, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Республика Дагестан, Россия

Дагестан и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Республики Дагестан (РД) Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает в том числе взаимные поставки сельхозпродукции, организацию бизнес-миссий и сотрудничество в сфере туризма, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.
"Дагестан и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве. Сегодня, 14 ноября, глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник провел встречу с председателем правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. В ходе рабочей встречи наметили векторы расширения торгово-экономических и гуманитарных связей между республиками. Это и взаимные поставки сельхозпродукции, организация бизнес-миссий, сотрудничество в сфере туризма и т.д.", – говорится в сообщении.
Пасечник поблагодарил председателя правительства Дагестана за постоянную поддержку участников СВО и мирных жителей ЛНР и вручил ему государственную награду – знак "За гуманитарную помощь".
"Мы будем обмениваться опытом и стараться быть полезными в самое непростое время для Луганской Народной республики, чтобы Дагестан был рядом, принимал участие в реализации проектов по развитию ЛНР. Готовимся летом вновь принять луганских детей на летний отдых, а в скором времени отправим в Луганск делегацию с бизнес-миссией. Наметили перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе в садоводстве", – прокомментировал Абдулмуслимов.
В рамках поездки в ЛНР премьер Дагестана ранее побывал на передовой, где встретился с бойцами батальона "Каспий" и других подразделений и передал им гуманитарный груз. Затем он посетил подшефные детсад и школу, которым Дагестан помогает уже не один год.
 
Республика ДагестанЛуганская Народная РеспубликаЛуганскЛеонид ПасечникРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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