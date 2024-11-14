Ленобласть входит в 10 лучших регионов по ликвидации и рекультивации свалок
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Ленобласть входит в десятку лучших регионов по темпам ликвидации и рекультивации свалок, такую информацию озвучил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым, курирующим в правительстве в том числе вопросы экологии.
"Экологическая безопасность – тема, которую контролирует правительство России и обеспечивает регион. Ленобласть – в десятке лучших регионов по темпам ликвидации и рекультивации свалок. С вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым обсудили завершенные и текущие работы в Сосновом Бору, Приозерске, Светогорске и Всеволожском районе", - написал Дрозденко по итогам встречи в своем Telegram-канале.
Он добавил, что первый современный комплекс по переработке отходов в Кингисеппе готовится к вводу. Второй комплекс переработки строится в Выборгском районе. "Задача закрыть все полигоны старого образца в Ленобласти будет выполнена", - сказал губернатор.
Как отметил Дмитрий Патрушев, почти за шесть лет реализации нацпроекта "Экология" регион провел серьезную работу по ликвидации незаконных свалок, восстановлению водных объектов, а также по созданию комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Важнейшее значение для Ленинградской области имеет восстановление территорий полигона Красный Бор: его рекультивация положительно скажется на качестве жизни.