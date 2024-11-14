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Ленобласть входит в 10 лучших регионов по ликвидации и рекультивации свалок - РИА Новости, 14.11.2024
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Ленинградская область
 
18:45 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/lenoblast-1983820732.html
Ленобласть входит в 10 лучших регионов по ликвидации и рекультивации свалок
Ленобласть входит в 10 лучших регионов по ликвидации и рекультивации свалок - РИА Новости, 14.11.2024
Ленобласть входит в 10 лучших регионов по ликвидации и рекультивации свалок
Ленобласть входит в десятку лучших регионов по темпам ликвидации и рекультивации свалок, такую информацию озвучил губернатор региона Александр Дрозденко на... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:45
2024-11-14T18:45
ленинградская область
россия
дмитрий патрушев
александр дрозденко
приозерск
сосновый бор
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Ленобласть входит в десятку лучших регионов по темпам ликвидации и рекультивации свалок, такую информацию озвучил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым, курирующим в правительстве в том числе вопросы экологии. "Экологическая безопасность – тема, которую контролирует правительство России и обеспечивает регион. Ленобласть – в десятке лучших регионов по темпам ликвидации и рекультивации свалок. С вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым обсудили завершенные и текущие работы в Сосновом Бору, Приозерске, Светогорске и Всеволожском районе", - написал Дрозденко по итогам встречи в своем Telegram-канале. Он добавил, что первый современный комплекс по переработке отходов в Кингисеппе готовится к вводу. Второй комплекс переработки строится в Выборгском районе. "Задача закрыть все полигоны старого образца в Ленобласти будет выполнена", - сказал губернатор. Как отметил Дмитрий Патрушев, почти за шесть лет реализации нацпроекта "Экология" регион провел серьезную работу по ликвидации незаконных свалок, восстановлению водных объектов, а также по созданию комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Важнейшее значение для Ленинградской области имеет восстановление территорий полигона Красный Бор: его рекультивация положительно скажется на качестве жизни.
https://ria.ru/20241114/gospodderzhka-1983820318.html
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россия
приозерск
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россия, дмитрий патрушев, александр дрозденко, приозерск, сосновый бор, жкх
Ленинградская область , Россия, Дмитрий Патрушев, Александр Дрозденко, Приозерск, Сосновый Бор, ЖКХ

Ленобласть входит в 10 лучших регионов по ликвидации и рекультивации свалок

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Ленобласть входит в десятку лучших регионов по темпам ликвидации и рекультивации свалок, такую информацию озвучил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым, курирующим в правительстве в том числе вопросы экологии.
"Экологическая безопасность – тема, которую контролирует правительство России и обеспечивает регион. Ленобласть – в десятке лучших регионов по темпам ликвидации и рекультивации свалок. С вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым обсудили завершенные и текущие работы в Сосновом Бору, Приозерске, Светогорске и Всеволожском районе", - написал Дрозденко по итогам встречи в своем Telegram-канале.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Он добавил, что первый современный комплекс по переработке отходов в Кингисеппе готовится к вводу. Второй комплекс переработки строится в Выборгском районе. "Задача закрыть все полигоны старого образца в Ленобласти будет выполнена", - сказал губернатор.
Как отметил Дмитрий Патрушев, почти за шесть лет реализации нацпроекта "Экология" регион провел серьезную работу по ликвидации незаконных свалок, восстановлению водных объектов, а также по созданию комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Важнейшее значение для Ленинградской области имеет восстановление территорий полигона Красный Бор: его рекультивация положительно скажется на качестве жизни.
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