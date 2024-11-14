https://ria.ru/20241114/kredit-1983687118.html

Экс-сенатор Сабадаш задолжал около 540 миллионов рублей по кредитам

Экс-сенатор Сабадаш задолжал около 540 миллионов рублей по кредитам - РИА Новости, 14.11.2024

Экс-сенатор Сабадаш задолжал около 540 миллионов рублей по кредитам

Бизнесмен и экс-сенатор от Ненецкого автономного округа Александр Сабадаш должен почти 540 миллионов рублей по кредитным платежам, которые с него пытаются... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:01

2024-11-14T11:01

2024-11-14T11:01

происшествия

ненецкий автономный округ

россия

санкт-петербург

александр сабадаш

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981498555_0:32:2757:1583_1920x0_80_0_0_540c9065dd861240f3127a7bdee61b48.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и экс-сенатор от Ненецкого автономного округа Александр Сабадаш должен почти 540 миллионов рублей по кредитным платежам, которые с него пытаются взыскать, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов. Сабадаш получил известность в 1990-е годы, организовав продажу в России шведской водки Absolut, за что его прозвали "водочным королем". В 2003-2006 годах он был членом Совфеда от НАО, а затем его уволили за предпринимательскую деятельность, не совместимую со статусом парламентария. Экс-сенатрор ранее был осужден за мошенничество при попытке хищения средств из госбюджета путем незаконного возмещения НДС. Позднее экс-сенатор получил наказание по делу о хищении около 200 миллионов рублей у банка "Таврический" в 2013 году. В настоящее время в отношении Сабадаша расследуется новое дело, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и присвоение или растрата. В рамках этого дела экс-сенатор этапирован из Санкт-Петербурга в Москву и арестован. Согласно имеющимся данным, на Сабадаше висит непогашенная задолженность по кредитам на сумму 538 212 395 рублей.

https://ria.ru/20241029/ministr-1980621581.html

https://ria.ru/20241108/dolg-1982574615.html

ненецкий автономный округ

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ненецкий автономный округ, россия, санкт-петербург, александр сабадаш, совет федерации рф