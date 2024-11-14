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Экс-сенатор Сабадаш задолжал около 540 миллионов рублей по кредитам - РИА Новости, 14.11.2024
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11:01 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/kredit-1983687118.html
Экс-сенатор Сабадаш задолжал около 540 миллионов рублей по кредитам
Экс-сенатор Сабадаш задолжал около 540 миллионов рублей по кредитам - РИА Новости, 14.11.2024
Экс-сенатор Сабадаш задолжал около 540 миллионов рублей по кредитам
Бизнесмен и экс-сенатор от Ненецкого автономного округа Александр Сабадаш должен почти 540 миллионов рублей по кредитным платежам, которые с него пытаются... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:01
2024-11-14T11:01
происшествия
ненецкий автономный округ
россия
санкт-петербург
александр сабадаш
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и экс-сенатор от Ненецкого автономного округа Александр Сабадаш должен почти 540 миллионов рублей по кредитным платежам, которые с него пытаются взыскать, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов. Сабадаш получил известность в 1990-е годы, организовав продажу в России шведской водки Absolut, за что его прозвали "водочным королем". В 2003-2006 годах он был членом Совфеда от НАО, а затем его уволили за предпринимательскую деятельность, не совместимую со статусом парламентария. Экс-сенатрор ранее был осужден за мошенничество при попытке хищения средств из госбюджета путем незаконного возмещения НДС. Позднее экс-сенатор получил наказание по делу о хищении около 200 миллионов рублей у банка "Таврический" в 2013 году. В настоящее время в отношении Сабадаша расследуется новое дело, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и присвоение или растрата. В рамках этого дела экс-сенатор этапирован из Санкт-Петербурга в Москву и арестован. Согласно имеющимся данным, на Сабадаше висит непогашенная задолженность по кредитам на сумму 538 212 395 рублей.
https://ria.ru/20241029/ministr-1980621581.html
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происшествия, ненецкий автономный округ, россия, санкт-петербург, александр сабадаш, совет федерации рф
Происшествия, Ненецкий автономный округ, Россия, Санкт-Петербург, Александр Сабадаш, Совет Федерации РФ
Экс-сенатор Сабадаш задолжал около 540 миллионов рублей по кредитам

С экс-сенатора Сабадаша взыскивают почти 540 млн рублей по кредитным платежам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлександр Сабадаш
Александр Сабадаш - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Александр Сабадаш. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и экс-сенатор от Ненецкого автономного округа Александр Сабадаш должен почти 540 миллионов рублей по кредитным платежам, которые с него пытаются взыскать, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.
Сабадаш получил известность в 1990-е годы, организовав продажу в России шведской водки Absolut, за что его прозвали "водочным королем". В 2003-2006 годах он был членом Совфеда от НАО, а затем его уволили за предпринимательскую деятельность, не совместимую со статусом парламентария.
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Экс-сенатрор ранее был осужден за мошенничество при попытке хищения средств из госбюджета путем незаконного возмещения НДС. Позднее экс-сенатор получил наказание по делу о хищении около 200 миллионов рублей у банка "Таврический" в 2013 году.
В настоящее время в отношении Сабадаша расследуется новое дело, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере и присвоение или растрата. В рамках этого дела экс-сенатор этапирован из Санкт-Петербурга в Москву и арестован.
Согласно имеющимся данным, на Сабадаше висит непогашенная задолженность по кредитам на сумму 538 212 395 рублей.
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