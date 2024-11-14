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Господдержка продбезопасности Ленобласти составила 6,6 млрд руб - РИА Новости, 14.11.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
18:43 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/gospodderzhka-1983820318.html
Господдержка продбезопасности Ленобласти составила 6,6 млрд руб
Господдержка продбезопасности Ленобласти составила 6,6 млрд руб - РИА Новости, 14.11.2024
Господдержка продбезопасности Ленобласти составила 6,6 млрд руб
Региональная господдержка продовольственной безопасности Ленобласти составила 6,6 млрд рублей, а в следующем году планируется ее увеличение на 11%, сообщил... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:43
2024-11-14T18:43
ленинградская область
россия
лужский район
александр дрозденко
дмитрий патрушев
николай патрушев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Региональная господдержка продовольственной безопасности Ленобласти составила 6,6 млрд рублей, а в следующем году планируется ее увеличение на 11%, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым. "Принципиальное отличие ленинградского АПК - инвестиции не только в объемы, но и в качество. Региональная господдержка продовольственной безопасности - 6,6 млрд рублей. Увеличение на 2025 год – 11%. Средняя зарплата в АПК Ленобласти сегодня свыше 77 тысяч рублей, рост в 2024 году составил 24%. Область привлекает инвестиции в АПК, реализует крупные инвестпроекты", - рассказал Дрозденко. Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, в ходе рабочего визита Николай Патрушев и Александр Дрозденко посетили тепличный комплекс агрофирмы "Выборжец" и овощехранилища племзавода "Приневское", где производят порядка 50% овощей региона. Также глава региона пригласил Дмитрия Патрушева в Лужский район на открытие самой большой и самой современной в Европе молочно-товарной фермы на 8000 голов. Сейчас на объекте завершаются строительные работы. В пресс-службе областного правительства уточнили, что регион занимает первое место в России по производству зеленых салатов, пятое место по производству грибов. Регион полностью обеспечивает жителей области молоком, яйцами, мясом, картофелем. По данным регионального правительства, с начала 2024 года в хозяйствах Ленинградской области произведено 25,5 тыс тонн овощей защищённого грунта, 107 % к 2023 году: огурцов – 14,3 тыс тонн, томатов – 2,8 тыс тонн, грибов — 6,09 тыс тонн, 60,5 тыс тонн овощей открытого грунта, 59,1 тыс тонн картофеля.
https://ria.ru/20241114/donbass-1983734393.html
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россия, лужский район, александр дрозденко, дмитрий патрушев, николай патрушев
Ленинградская область , Россия, Лужский район, Александр Дрозденко, Дмитрий Патрушев, Николай Патрушев

Господдержка продбезопасности Ленобласти составила 6,6 млрд руб

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Региональная господдержка продовольственной безопасности Ленобласти составила 6,6 млрд рублей, а в следующем году планируется ее увеличение на 11%, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым.
"Принципиальное отличие ленинградского АПК - инвестиции не только в объемы, но и в качество. Региональная господдержка продовольственной безопасности - 6,6 млрд рублей. Увеличение на 2025 год – 11%. Средняя зарплата в АПК Ленобласти сегодня свыше 77 тысяч рублей, рост в 2024 году составил 24%. Область привлекает инвестиции в АПК, реализует крупные инвестпроекты", - рассказал Дрозденко.
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Вчера, 13:52
Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, в ходе рабочего визита Николай Патрушев и Александр Дрозденко посетили тепличный комплекс агрофирмы "Выборжец" и овощехранилища племзавода "Приневское", где производят порядка 50% овощей региона.
Также глава региона пригласил Дмитрия Патрушева в Лужский район на открытие самой большой и самой современной в Европе молочно-товарной фермы на 8000 голов. Сейчас на объекте завершаются строительные работы.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что регион занимает первое место в России по производству зеленых салатов, пятое место по производству грибов. Регион полностью обеспечивает жителей области молоком, яйцами, мясом, картофелем.
По данным регионального правительства, с начала 2024 года в хозяйствах Ленинградской области произведено 25,5 тыс тонн овощей защищённого грунта, 107 % к 2023 году: огурцов – 14,3 тыс тонн, томатов – 2,8 тыс тонн, грибов — 6,09 тыс тонн, 60,5 тыс тонн овощей открытого грунта, 59,1 тыс тонн картофеля.
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Ленинградская областьРоссияЛужский районАлександр ДрозденкоДмитрий ПатрушевНиколай Патрушев
 
 
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