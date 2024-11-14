https://ria.ru/20241114/gospodderzhka-1983820318.html

Господдержка продбезопасности Ленобласти составила 6,6 млрд руб

Господдержка продбезопасности Ленобласти составила 6,6 млрд руб - РИА Новости, 14.11.2024

Господдержка продбезопасности Ленобласти составила 6,6 млрд руб

Региональная господдержка продовольственной безопасности Ленобласти составила 6,6 млрд рублей, а в следующем году планируется ее увеличение на 11%, сообщил... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:43

2024-11-14T18:43

2024-11-14T18:43

ленинградская область

россия

лужский район

александр дрозденко

дмитрий патрушев

николай патрушев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Региональная господдержка продовольственной безопасности Ленобласти составила 6,6 млрд рублей, а в следующем году планируется ее увеличение на 11%, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым. "Принципиальное отличие ленинградского АПК - инвестиции не только в объемы, но и в качество. Региональная господдержка продовольственной безопасности - 6,6 млрд рублей. Увеличение на 2025 год – 11%. Средняя зарплата в АПК Ленобласти сегодня свыше 77 тысяч рублей, рост в 2024 году составил 24%. Область привлекает инвестиции в АПК, реализует крупные инвестпроекты", - рассказал Дрозденко. Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, в ходе рабочего визита Николай Патрушев и Александр Дрозденко посетили тепличный комплекс агрофирмы "Выборжец" и овощехранилища племзавода "Приневское", где производят порядка 50% овощей региона. Также глава региона пригласил Дмитрия Патрушева в Лужский район на открытие самой большой и самой современной в Европе молочно-товарной фермы на 8000 голов. Сейчас на объекте завершаются строительные работы. В пресс-службе областного правительства уточнили, что регион занимает первое место в России по производству зеленых салатов, пятое место по производству грибов. Регион полностью обеспечивает жителей области молоком, яйцами, мясом, картофелем. По данным регионального правительства, с начала 2024 года в хозяйствах Ленинградской области произведено 25,5 тыс тонн овощей защищённого грунта, 107 % к 2023 году: огурцов – 14,3 тыс тонн, томатов – 2,8 тыс тонн, грибов — 6,09 тыс тонн, 60,5 тыс тонн овощей открытого грунта, 59,1 тыс тонн картофеля.

https://ria.ru/20241114/donbass-1983734393.html

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россия, лужский район, александр дрозденко, дмитрий патрушев, николай патрушев