Господдержка продбезопасности Ленобласти составила 6,6 млрд руб
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Региональная господдержка продовольственной безопасности Ленобласти составила 6,6 млрд рублей, а в следующем году планируется ее увеличение на 11%, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым.
"Принципиальное отличие ленинградского АПК - инвестиции не только в объемы, но и в качество. Региональная господдержка продовольственной безопасности - 6,6 млрд рублей. Увеличение на 2025 год – 11%. Средняя зарплата в АПК Ленобласти сегодня свыше 77 тысяч рублей, рост в 2024 году составил 24%. Область привлекает инвестиции в АПК, реализует крупные инвестпроекты", - рассказал Дрозденко.
Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, в ходе рабочего визита Николай Патрушев и Александр Дрозденко посетили тепличный комплекс агрофирмы "Выборжец" и овощехранилища племзавода "Приневское", где производят порядка 50% овощей региона.
Также глава региона пригласил Дмитрия Патрушева в Лужский район на открытие самой большой и самой современной в Европе молочно-товарной фермы на 8000 голов. Сейчас на объекте завершаются строительные работы.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что регион занимает первое место в России по производству зеленых салатов, пятое место по производству грибов. Регион полностью обеспечивает жителей области молоком, яйцами, мясом, картофелем.
По данным регионального правительства, с начала 2024 года в хозяйствах Ленинградской области произведено 25,5 тыс тонн овощей защищённого грунта, 107 % к 2023 году: огурцов – 14,3 тыс тонн, томатов – 2,8 тыс тонн, грибов — 6,09 тыс тонн, 60,5 тыс тонн овощей открытого грунта, 59,1 тыс тонн картофеля.
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