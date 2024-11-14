https://ria.ru/20241114/forum-1983757558.html

Форум "Ростки": Россия и Китай делятся опытом развития агломераций

Форум "Ростки": Россия и Китай делятся опытом развития агломераций - РИА Новости, 14.11.2024

Форум "Ростки": Россия и Китай делятся опытом развития агломераций

Россия и Китай делятся опытом развития городских агломераций; одна из ключевых сессий деловой программы первого дня второго международного форума "Ростки:... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:30

2024-11-14T15:30

2024-11-14T15:30

форум "россия-китай 2024" казань

китай

россия

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

александр соколов

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КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Россия и Китай делятся опытом развития городских агломераций; одна из ключевых сессий деловой программы первого дня второго международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" посвящена именно этой теме, сообщает корреспондент РИА Новости."Вызовы и возможности городских агломераций в XXI веке": дискуссия с участием главы Республики Татарстан Рустамом Миннихановым состоялась на площадке МВЦ "Казань Экспо". Опыт развития агломераций Татарстана его глава представил лично.По его словам, республика много лет работает в данном направлении, определив агломерации как главные точки роста региональной экономики."Для дальнейшего развития агломераций нужен системный подход. Необходимо создавать соответствующую правовую базу и механизмы привлечения финансовых средств в инфраструктуру, обеспечить сбалансированное строительство жилья, социальных и общественных объектов, а также мест приложения труда", - подчеркнул Минниханов.Он отметил, что агломерационный подход в развитии региона был закреплен в рамках его Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. В ней обозначены три агломерации со своими зонами влияния: Казанская, Камская и Альметьевская, где сегодня проживает более трех миллионов человек, что составляет 77% населения Татарстана. Именно на агломерации приходится 85% ВРП республики.Опытом развития своих агломераций поделились также губернатор Кировской области Александр Соколов, председатель Народного политического консультативного совета города Сиань Ван Цзидэ, профильные специалисты из Египта и Пакистана.Кроме того, участниками дискуссии стали представители различных министерств и ведомств, в том числе и Института пространственного планирования Республики Татарстан.Особое внимание, в числе других вопросов, на сессии уделили демографическим процессам на агломерационных территориях и взаимодействию между центральными и периферийными районами – устранению дефицита и профицита.

https://ria.ru/20241114/proekty-1983753173.html

https://ria.ru/20241114/kazan-1983692372.html

китай

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, александр соколов