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"Осталось меньше года". Европа готовится к рискованному шагу по Украине - РИА Новости, 13.11.2024
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08:00 13.11.2024 (обновлено: 08:06 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/zapad-1983259011.html
"Осталось меньше года". Европа готовится к рискованному шагу по Украине
"Осталось меньше года". Европа готовится к рискованному шагу по Украине - РИА Новости, 13.11.2024
"Осталось меньше года". Европа готовится к рискованному шагу по Украине
Пока мир замер в ожидании первых решений Дональда Трампа, в ЕС твердят, что продолжат добиваться победы Украины. Но европейские лидеры понимают, что без... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:00
2024-11-13T08:06
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
германия
эммануэль макрон
кир стармер
дональд туск
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Пока мир замер в ожидании первых решений Дональда Трампа, в ЕС твердят, что продолжат добиваться победы Украины. Но европейские лидеры понимают, что без Вашингтона ресурсов им не хватит. Впрочем, есть несколько свежих идей. К чему готовится Запад — в материале РИА Новости.Кто заплатит?Зеленский продолжает портить отношения с партнерами. Вопреки его ожиданиям в двустороннем соглашении о безопасности не упомянули вступление Украины в НАТО. На саммите Европейского политического сообщества в Будапеште глава киевского режима отказался подписывать этот документ.Особенно он обиделся на Виктора Орбана. В ЕС все меньше желания финансировать Киев, сказал премьер-министр Венгрии. Пятьдесят три миллиарда долларов, которые обещал Брюссель, после избрания Дональда Трампа — опять "открытый вопрос". Если конфликт затянется, этого все равно не хватит."Требуют новых поставок. Кто их оплатит? Какая страна? Какая нация способна это проинвестировать?" — вопрошал Орбан. Трамп может все переложить на плечи Евросоюза, где к такому явно не готовы.Зеленский в ответ потребовал от Запада выдать сразу 300 миллиардов долларов — заблокированные российские активы. И предоставить Киеву право тратить их по собственному усмотрению. Киевский режим уже получил от Запада почти 100 миллиардов. Но денежный поток теперь не такой обильный: в среднем — 2,6 миллиарда долларов в месяц. В прошлом году было 3,5 миллиарда.Новый подходПосле победы Трампа в Киев поспешил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы должны, несмотря ни на что, вместе продолжать поддержку Украины", — повторил он привычную европейскую мантру, дав понять, что рассматривает ситуацию за океаном как вызов.Европа готовится к тяжелым временам. Экономика в стагнации, украинский конфликт затягивается. "Локомотивы" ЕС Германия и Франция тормозят из-за внутренних проблем, в первую очередь — финансовых. Хотя Париж настроен очень воинственно."Для меня все просто. Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим остаться травоядными, то хищники победят", — заявил Эммануэль Макрон. Конкретных примеров не привел, но нетрудно догадаться, кого он имел в виду. Делегировать геополитику Вашингтону "не самая лучшая идея", добавил президент Франции.Польша, чьи отношения с Украиной продолжает омрачать история с поставками боевых самолетов и спор о Волынской резне, намерена к инаугурации Трампа создать коалицию для поддержки Киева. Дональд Туск хочет обсудить это с Макроном, британским премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.Между деньгами и эскалациейКонечно, Трамп Украину не бросит. Среди республиканцев сильное лобби киевского режима. Чего стоит только, например, такой "ястреб", как сенатор Линдси Грэм. Но, указывает The Economist, избранный президент может потребовать от Киева что-то взамен. В частности, доступ к природным ресурсам.Администрация Байдена напоследок спешит отправить Украине очередной пакет военной помощи — на шесть миллиардов долларов. Кроме того, Макрон и Стармер пытаются убедить уходящего в отставку главу государства разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России — ему-то уже все равно, а Трампу вряд ли понравится.Есть и другие тонкости. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости отметил, что о необходимости переложить основную тяжесть украинских расходов на ЕС говорили и при Байдене."Это тот случай, когда демократы и республиканцы совпали. В Брюсселе тоже призывают к более активному и консолидированному финансированию Киева, требуя от европейцев больше инициативы. Это выгодно и Трампу", — рассуждает политолог.Но основной донор Украины в Европе — Германия — пока возражает, добавляет он."Там дело идет к внеочередным парламентским выборам. Скорее всего, нынешние партии из коалиции лишатся власти. Лидер "Христианских демократов" Фридрих Мерц, один из основных кандидатов в канцлеры, готов дать Киеву дальнобойное оружие, если США сократят поддержку. Такой вариант устроил бы Еврокомиссию (ЕК), но не другие страны из-за опасения эскалации", — подчеркивает Оленченко.Поэтому ЕК для начала может попробовать добиться некоего соглашения между союзниками о том, как и в какой пропорции помогать киевскому режиму.Генерал французской армии в отставке Доминик Делавард сообщил РИА Новости, что сокращение поддержки Киева следует ожидать в первой половине 2025-го. ЕС не хватит ресурсов. Но многое зависит от действий Трампа. Ему могут помешать промежуточные выборы в конгресс в 2026-м. Поэтому ближайшие два года для решений по украинскому вопросу для него наиболее благоприятны.
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, германия, эммануэль макрон, кир стармер, дональд туск
Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Германия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Дональд Туск
"Осталось меньше года". Европа готовится к рискованному шагу по Украине

Политолог Оленченко: большинство стран ЕС не готовы в будущем финансировать Киев

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Пока мир замер в ожидании первых решений Дональда Трампа, в ЕС твердят, что продолжат добиваться победы Украины. Но европейские лидеры понимают, что без Вашингтона ресурсов им не хватит. Впрочем, есть несколько свежих идей. К чему готовится Запад — в материале РИА Новости.

Кто заплатит?

Зеленский продолжает портить отношения с партнерами. Вопреки его ожиданиям в двустороннем соглашении о безопасности не упомянули вступление Украины в НАТО. На саммите Европейского политического сообщества в Будапеште глава киевского режима отказался подписывать этот документ.
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
Особенно он обиделся на Виктора Орбана. В ЕС все меньше желания финансировать Киев, сказал премьер-министр Венгрии. Пятьдесят три миллиарда долларов, которые обещал Брюссель, после избрания Дональда Трампа — опять "открытый вопрос". Если конфликт затянется, этого все равно не хватит.
"Требуют новых поставок. Кто их оплатит? Какая страна? Какая нация способна это проинвестировать?" — вопрошал Орбан. Трамп может все переложить на плечи Евросоюза, где к такому явно не готовы.
Зеленский в ответ потребовал от Запада выдать сразу 300 миллиардов долларов — заблокированные российские активы. И предоставить Киеву право тратить их по собственному усмотрению. Киевский режим уже получил от Запада почти 100 миллиардов. Но денежный поток теперь не такой обильный: в среднем — 2,6 миллиарда долларов в месяц. В прошлом году было 3,5 миллиарда.

Новый подход

После победы Трампа в Киев поспешил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы должны, несмотря ни на что, вместе продолжать поддержку Украины", — повторил он привычную европейскую мантру, дав понять, что рассматривает ситуацию за океаном как вызов.
© Josep Borrell Fontelles/XГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Josep Borrell Fontelles/X
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев
Европа готовится к тяжелым временам. Экономика в стагнации, украинский конфликт затягивается. "Локомотивы" ЕС Германия и Франция тормозят из-за внутренних проблем, в первую очередь — финансовых. Хотя Париж настроен очень воинственно.
"Для меня все просто. Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим остаться травоядными, то хищники победят", — заявил Эммануэль Макрон. Конкретных примеров не привел, но нетрудно догадаться, кого он имел в виду. Делегировать геополитику Вашингтону "не самая лучшая идея", добавил президент Франции.
Польша, чьи отношения с Украиной продолжает омрачать история с поставками боевых самолетов и спор о Волынской резне, намерена к инаугурации Трампа создать коалицию для поддержки Киева. Дональд Туск хочет обсудить это с Макроном, британским премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц, генсек НАТО Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, генсек НАТО Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон

Между деньгами и эскалацией

Конечно, Трамп Украину не бросит. Среди республиканцев сильное лобби киевского режима. Чего стоит только, например, такой "ястреб", как сенатор Линдси Грэм. Но, указывает The Economist, избранный президент может потребовать от Киева что-то взамен. В частности, доступ к природным ресурсам.
Администрация Байдена напоследок спешит отправить Украине очередной пакет военной помощи — на шесть миллиардов долларов. Кроме того, Макрон и Стармер пытаются убедить уходящего в отставку главу государства разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России — ему-то уже все равно, а Трампу вряд ли понравится.
© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Есть и другие тонкости. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости отметил, что о необходимости переложить основную тяжесть украинских расходов на ЕС говорили и при Байдене.
"Это тот случай, когда демократы и республиканцы совпали. В Брюсселе тоже призывают к более активному и консолидированному финансированию Киева, требуя от европейцев больше инициативы. Это выгодно и Трампу", — рассуждает политолог.
Но основной донор Украины в Европе — Германия — пока возражает, добавляет он.
© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС в метро Берлина
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС в метро Берлина
"Там дело идет к внеочередным парламентским выборам. Скорее всего, нынешние партии из коалиции лишатся власти. Лидер "Христианских демократов" Фридрих Мерц, один из основных кандидатов в канцлеры, готов дать Киеву дальнобойное оружие, если США сократят поддержку. Такой вариант устроил бы Еврокомиссию (ЕК), но не другие страны из-за опасения эскалации", — подчеркивает Оленченко.
Поэтому ЕК для начала может попробовать добиться некоего соглашения между союзниками о том, как и в какой пропорции помогать киевскому режиму.
Генерал французской армии в отставке Доминик Делавард сообщил РИА Новости, что сокращение поддержки Киева следует ожидать в первой половине 2025-го. ЕС не хватит ресурсов. Но многое зависит от действий Трампа. Ему могут помешать промежуточные выборы в конгресс в 2026-м. Поэтому ближайшие два года для решений по украинскому вопросу для него наиболее благоприятны.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"За это придется ответить". На что решился Запад ради Украины
8 ноября, 08:00
 
УкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийГерманияЭммануэль МакронКир СтармерДональд Туск
 
 
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