https://ria.ru/20241108/zapad-1982569233.html

Запад с 2022 года профинансировал Киев почти на 100 миллиардов долларов

Запад с 2022 года профинансировал Киев почти на 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 08.11.2024

Запад с 2022 года профинансировал Киев почти на 100 миллиардов долларов

Западные страны и организации с февраля 2022 года профинансировали украинский бюджет почти на 100 миллиардов долларов, вместе с тем в этом году отчисления... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:19

2024-11-08T04:19

2024-11-08T04:51

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Западные страны и организации с февраля 2022 года профинансировали украинский бюджет почти на 100 миллиардов долларов, вместе с тем в этом году отчисления оказались на минимуме — в среднем 2,59 миллиарда в месяц против прошлогодних 3,54 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным минфина и Нацбанка Украины. Всего Украина с 24 февраля 2022-го по 30 октября этого года получила финансирование от других стран на 99,44 миллиарда долларов, из которых 31,1 миллиарда поступило в 2022 году, 42,5 миллиарда - в прошлом и 25,9 миллиарда — в этом году. Среднемесячный объем иностранной помощи в текущем году сократился до минимума: теперь Украина получает в месяц по 2,59 миллиарда долларов против 3,54 миллиарда годом ранее и 3,11 миллиарда в 2022 году. Кроме того, международные доноры стали больше передавать Украине кредитных средств: если в 2022 году они составляли лишь 55% от всего объема финансирования, то теперь более 77%. Выделенный объем финансирования по итогам 10 месяцев этого года значительно меньше, чем украинские власти изначально планировали получить. Согласно январскому прогнозу Нацбанка Украины (НБУ), объем международной помощи в целом за год ожидался на уровне 37,4 миллиарда долларов. Однако при сохранении текущей динамики по итогам года помощь окажется на 18% меньше. Крупнейшие донорыКрупнейшим источником финансирования для украинского бюджета является Евросоюз, который за три года перечислил 40,5 миллиарда долларов. При этом в текущем году объединение в среднем в месяц стало перечислять немного меньше - 1,3 миллиарда долларов против 1,6 миллиарда в прошлом году. А вот США сократили среднемесячную помощь в 2,3 раза - до 389,5 миллиона долларов с 912,5 миллиона в прошлом году. За весь период Штаты перечислили Украине 26,8 миллиарда долларов, став вторым основным донором. Тройку лидеров замыкает Международный валютный фонд, который предоставил Киеву 11,4 миллиарда долларов и стал одним из немногих, кто, наоборот, увеличил финансирование - до 419 миллионов в месяц против 373 миллионов в прошлом году. В пятерку крупнейших доноров также входят Япония, которая с февраля 2022 года предоставила 6,3 миллиарда долларов, и Канада (5,4 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978067981.html

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980375991.html

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экономика, украина, киев, сша, нацбанк украины