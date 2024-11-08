https://ria.ru/20241108/pentagon-1982561750.html

Пентагон направит Украине военную помощь на $6 млрд до новой администрации

Пентагон направит Украине военную помощь на $6 млрд до новой администрации - РИА Новости, 08.11.2024

Пентагон направит Украине военную помощь на $6 млрд до новой администрации

У США осталось 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа в январе, заявила на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T01:19

2024-11-08T01:19

2024-11-08T01:19

сша

украина

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джо байден

камала харрис

министерство обороны сша

пентагон

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ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. У США осталось 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа в январе, заявила на брифинге, который транслировался в аккаунте в соцсети Х заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "У нас осталось около 4 миллиардов долларов из запасов Пентагона. Президент уведомил конгресс о том, что он воспользуется ими до конца своего срока полномочий. У нас еще есть примерно 2 миллиарда долларов в США через USAID (Агентство по международному развитию. – Прим. ред.)", — сказала она. Сингх уточнила, что пакеты помощи Украине будут объявлены в ближайшие недели и будут действовать до прихода новой администрации Трампа в январе. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241102/pentagon-1981394654.html

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сша, украина, в мире, дональд трамп, джо байден, камала харрис, министерство обороны сша, пентагон, военная помощь