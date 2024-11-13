https://ria.ru/20241113/shoygu-1983422491.html
Шойгу проводит встречу с членом Политбюро ЦК КПК
Шойгу проводит встречу с членом Политбюро ЦК КПК - РИА Новости, 13.11.2024
Шойгу проводит встречу с членом Политбюро ЦК КПК
Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:58
2024-11-13T05:58
2024-11-13T05:58
сергей шойгу
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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина началась в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня российско-китайские отношения, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. У России и Китая созвучны подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Наши государства выступают с солидарной позицией в рамках Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, "Группы двадцати", АТС и других", - сказал Шойгу в приветственном слове. В рамках встречи планируется проведение консультаций по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку. "В последние годы председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин достигли ряда важных договоренностей по вопросу развития российско-китайской отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и наметили план дальнейшего", - заявил руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин. Он указал, что "готов совместно работать над успешным проведением Девятого заседания в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, руководствуясь важным консенсусом, достигнутым главами двух государств". "Готов провести углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, особенно по сотрудничеству в правоохранительной сфере и сфере безопасности, а также продвигать практическое сотрудничество во всех сферах, чтобы внести вклад в содействие мирному развитию двух стран, региона и мира", - добавил он.
https://ria.ru/20241112/shoygu-1983219905.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей шойгу, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Сергей Шойгу, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Шойгу проводит встречу с членом Политбюро ЦК КПК
Шойгу проводит встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином
ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина началась в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня российско-китайские отношения, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. У России
и Китая
созвучны подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Наши государства выступают с солидарной позицией в рамках Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, "Группы двадцати", АТС и других", - сказал Шойгу в приветственном слове.
В рамках встречи планируется проведение консультаций по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку.
"В последние годы председатель КНР Си Цзиньпин
и президент России Владимир Путин
достигли ряда важных договоренностей по вопросу развития российско-китайской отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и наметили план дальнейшего", - заявил руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.
Он указал, что "готов совместно работать над успешным проведением Девятого заседания в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, руководствуясь важным консенсусом, достигнутым главами двух государств".
"Готов провести углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, особенно по сотрудничеству в правоохранительной сфере и сфере безопасности, а также продвигать практическое сотрудничество во всех сферах, чтобы внести вклад в содействие мирному развитию двух стран, региона и мира", - добавил он.